부산시, 발달장애인 긴급돌봄센터 연산동 확장 이전…치유공간 제공 등

접근성·공간 문제로 이전 추진

24시간 돌봄 및 안전 설비 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 발달장애인 돌봄 환경을 개선해 금정구 장전동 센터를 연제구 연산동으로 확장 이전하고 25일부터 운영한다고 밝혔다.

사회복지법인 성우희망재단이 후원한 발달장애인 긴급돌봄센터 차량[사진=부산시] 2026.02.25

이번 이전은 기존 시설의 접근성 부족과 공간 협소 문제를 해결하기 위해 추진됐다. 발달장애인 특성에 맞춘 안전하고 쾌적한 치유 공간 제공이 목표다.

새 센터는 총 215㎡ 규모로 남녀 구분 생활실, 프로그램실, 휴게 공간, 사무실을 갖췄다. 가정과 유사한 아늑한 인테리어로 심리 불안감을 최소화했다.

안전 쿠션, 미끄럼 방지 매트, 화재감지기, 완강기 등 안전 설비를 강화했다. 성우희망재단 후원 카니발 차량(9인승)을 활용해 외부 낮 활동 프로그램도 운영한다.

센터는 보호자 입원·경조사·소진 등 긴급 상황 시 최대 7일(연간 30일) 24시간 돌봄을 제공한다.

정태기 사회복지국장은 "안전하고 전문적인 돌봄으로 발달장애인 가족 삶의 질을 높이겠다"며 "돌봄 사각지대 해소에 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com