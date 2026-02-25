디지털대성, 지난해 영업익 316억원.."사상 최대 실적"

매출 2538억원·순이익 256억원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 교육 콘텐츠 플랫폼 기업 디지털대성은 지난해 매출액과 영업이익, 순이익 모두 창사 이래 최대 실적을 달성하며 독보적인 성장세를 입증했다고 25일 밝혔다.

디지털대성은 지난해 연결 기준 매출액 2538억원, 영업이익 316억원, 순이익 256억원을 기록했다. 이는 모두 창사 이래 최대치로, 전년 대비 매출은 16.5% 증가했고, 영업이익과 당기순이익은 각각 33.1%, 59.3% 급증했다.

회사에 따르면 이같은 역대 최대 실적은 '대성마이맥'을 중심으로 한 고등 온라인 부문의 성장과 '강남대성기숙 의대관' 인수 효과가 동시에 반영된 결과다. 온라인 주요 강사들의 경쟁력 강화와 신규 강사 영입, 온라인 전용 프리미엄 모의고사 '강대모의고사X' 론칭 등 콘텐츠 경쟁력 제고를 위한 전략적 투자가 성과를 거두며, 유료회원 수 증가와 1인당 평균 결제 금액 상승으로 이어졌다.

디지털대성 로고. [사진=디지털대성]

특히 의대관의 연간 실적이 온전히 반영된 점도 실적 개선에 크게 기여했다.지난해 1200명 규모로 증축된 의대관의 실적이 연결로 온전히 반영된 첫해로, 의대관은 의약학 계열 진학을 준비하는 최상위권 수험생들의 수요를 흡수하며 고등 오프라인 부문 성장을 이끄는 핵심 축으로 확고히 자리매김했다.

디지털대성은 대성마이맥 등 온라인 부문의 견고한 성장과 오프라인 재수종합기숙학원과의 시너지를 극대화해 2026년에도 사상 최대 매출과 수익성을 실현하는 퀀텀 점프를 이어갈 예정이다.

김희선 디지털대성 대표이사는 "대성마이맥을 필두로 모든 사업 부문의 성장세가 뚜렷한 만큼 2026년에도 사상 최대 매출과 수익 경신이 확실시된다"며 "견조한 실적 성장을 바탕으로 자사주 매입·소각과 배당 확대 등 주주환원 정책을 보다 적극적으로 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

