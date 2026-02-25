원주시, 해빙기 급경사지 60곳 선제 점검

2∼4월 취약시설 안전점검…인명사고 원천 차단 총력

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 해빙기를 맞아 지반 약화로 인한 붕괴·낙석 등 안전사고를 막기 위해 2월 23일부터 4월 10일까지 47일간 '해빙기 취약시설 안전점검'을 실시한다고 25일 밝혔다.​

해빙기(2∼4월)는 지표면이 얼었다 녹는 과정이 반복되면서 지반이 약화되는 시기로, 옹벽·석축·사면 등 취약시설에서 붕괴와 전도, 낙석 사고 위험이 커지는 시기다. 시는 이 기간 급경사지와 산사태 취약지역 등 재난 취약 요인을 집중 점검해 인명·재산 피해를 사전에 차단한다는 방침이다.

원주시청.[사진=원주시] 2025.08.13 onemoregive@newspim.com

주요 점검 대상은 ▲급경사지 295곳 ▲산사태 취약시설 446곳 ▲소규모 공공시설 123곳 등이다. 이와 함께 문화재, 건설 현장, 관광시설물, 수도시설 등도 관리 부서별로 시설 특성에 맞춰 안전점검을 병행한다.​

특히 거주지·사무실·공장 등이 인접해 인명피해가 우려되는 급경사지 60곳에 대해서는 관리부서가 선제적으로 사전 및 수시 점검을 실시하고, 필요 시 민간 전문가에게 추가 점검을 의뢰하는 등 인명사고를 원천 차단한다는 계획이다. 점검 결과 경미한 사항은 즉시 시정하고, 보수·보강이나 정밀 안전진단이 필요한 시설은 응급조치와 선제적 통제 조치를 통해 신속히 개선할 방침이다.​

원강수 원주시장은 "해빙기에는 지반 약화로 인한 붕괴, 전도, 낙석 등의 위험이 커지는 만큼 취약시설에 대한 철저한 점검과 신속한 조치를 통해 안전한 원주시를 만드는 데 최선을 다하겠다"며 "시민 여러분께서도 주변 시설물의 균열·파손·전도 등 이상 징후를 발견하면 즉시 신고해 주시길 바란다"고 말했다.​

