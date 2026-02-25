[모닝 리포트] 심텍, 목표가 6만5000원 유지

올해 2분기 영업이익, 378억원 전망

'SOCAMM' 등 고부가 비중 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = iM증권은 25일 심텍에 대해 투자의견 '매수(Buy)'를 유지하고 목표주가를 6만5000원으로 제시했다. 올해 1분기까지는 원부자재 부담이 남아 수익성 회복이 더딜 수 있지만, 올 2분기부터는 차세대 메모리 모듈 규격 중 하나인 '소캠(SOCAMM)' 등 고부가 제품 비중 확대에 힘입어 이익 개선 폭이 커질 것으로 전망했다.

고의영 iM증권 연구원은 "올해 1분기까지 원가 부담이 지속되겠으나, 올해 2분기부터는 제품믹스 개선을 통한 수익성 개선이 본격화할 것임에 주목한다"고 밝혔다.

심텍의 지난해 4분기 연결 기준 실적은 매출 3933억원, 영업이익 110억원을 기록했다. 매출은 시장 컨센서스를 3.2% 상회했으나 영업이익은 전망치를 25% 하회했다. 시스템인패키지(SiP)·멀티칩패키지(MCP) 등 고부가 반도체 패키지 기판 중심으로 제품 믹스가 개선됐지만 원부자재 부담이 이어지며 수익성이 부진했다는 설명이다. 매출은 전분기 대비 5.5% 증가했지만 같은 기간 매출총이익률(GPM)은 1.9%포인트 하락했다.

심텍 로고. [사진=심텍]

iM증권은 청화금칼륨 등 원가 부담이 이어졌지만, 지난해 연말 이후 커졌던 시장 우려를 감안하면 작년 4분기 실적은 선방한 편이라고 봤다. 순이익이 1213억원 손실을 기록해 부진했던 것은 파생상품 평가 관련 회계적 손실 영향이 컸다는 설명이다.

심텍은 올해 상반기 가이던스로 매출 8634억원, 영업이익 501억원을 제시했다. 매출은 컨센서스 대비 12% 높고, 영업이익은 5% 낮은 수준이다. 고 연구원은 "예상 대비 가동률 개선 속도가 빠르나, 원부자재 부담의 영향이 지속됨을 가늠할 수 있다"며 "다만 연말 연초 당시 시장의 높았던 우려 대비로는 상대적으로 견조한 가이던스인 것으로 판단한다"고 전했다.

iM증권은 올해 1분기 심텍의 영업이익을 49억원으로 제시했다. 이는 기존 추정치(230억원) 대비 크게 낮은 수치다. 반면 올 2분기 영업이익은 378억원으로 기존 330억원 대비 14% 상향 조정했다. 고 연구원은 "올 2분기부터는 SOCAMM 등 고부가 매출 비중 확대가 본격화되며 원가 부담을 상회하는 레버리지 효과가 나타날 것"이라고 전했다.

다만 상반기 영업이익 추정치는 제품 믹스 개선 효과를 상대적으로 보수적으로 반영해 심텍이 제시한 가이던스(501억원) 대비 낮은 430억원을 제시했다.

연간 실적으로는 매출 1조7360억원, 영업이익 1450억원을 전망했다. 분기별로는 올 1분기 눈높이를 낮춘 대신 올 2분기 이후 개선 폭을 더 가파르게 반영했다. 고 연구원은 "하반기로 갈수록 FC-CSP, MCP, GDDR, SiP, SOCAMM 등 고부가 중심의 제품 믹스 개선이 수반될 것"이라며 "전분기 대비 개선에 집중한 매수 전략이 유효한 것으로 판단한다"고 전했다.

