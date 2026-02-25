배인혁 주연의 '우주를 줄게', 美 포함 142개국 시청자 수 1위

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 배우 배인혁이 출연 중인 tvN 수목드라마 '우주를 줄게'의 인기가 전 세계로 이어지고 있다.

'우주를 줄게'는 일본 최대 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 유넥스트에서 전체 드라마 3위, 한류·아시아 2위에 이름을 올렸고, 별점 4.5점을 기록하며 현지 시청자들에게 높은 관심을 받고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 우주를 줄게 포스터. [사진=tvN] 2026.02.06 moonddo00@newspim.com

또한 글로벌 OTT 라쿠텐 비키에 따르면 '우주를 줄게'는 방영 첫 주 미주·유럽·오세아니아·중동·인도 지역에서 시청자 수 기준 주간 순위에 1위로 진입했다.

여기에 미국·브라질·프랑스·인도·아랍에미리트 등 주요 국가를 포함한 142개 국가 및 지역에서 시청자 수 1위를 기록하는가 하면, 별점 역시 10점 만점에 9.7점을 유지하며 글로벌 흥행을 이어가고 있다.

특히 '우주를 줄게'는 앞서 136개국에서 1위를 기록한 '그놈은 흑염룡', 144개국에서 라쿠텐 비키 TOP5에 진입한 '서초동'에 이어 전 세계 시청자들에게 눈도장을 찍으며 화제성을 이끌고 있다.

작품은 첫 만남부터 꼬인 사돈남녀가 하루아침에 20개월 조카 '우주'를 키우게 되면서 벌어지는 좌충우돌 동거 로맨스를 그린다.

