배인혁 주연의 '우주를 줄게', 美 포함 142개국 시청자 수 1위

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 배우 배인혁이 출연 중인 tvN 수목드라마 '우주를 줄게'의 인기가 전 세계로 이어지고 있다.
'우주를 줄게'는 일본 최대 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 유넥스트에서 전체 드라마 3위, 한류·아시아 2위에 이름을 올렸고, 별점 4.5점을 기록하며 현지 시청자들에게 높은 관심을 받고 있다.
또한 글로벌 OTT 라쿠텐 비키에 따르면 '우주를 줄게'는 방영 첫 주 미주·유럽·오세아니아·중동·인도 지역에서 시청자 수 기준 주간 순위에 1위로 진입했다.
여기에 미국·브라질·프랑스·인도·아랍에미리트 등 주요 국가를 포함한 142개 국가 및 지역에서 시청자 수 1위를 기록하는가 하면, 별점 역시 10점 만점에 9.7점을 유지하며 글로벌 흥행을 이어가고 있다.
특히 '우주를 줄게'는 앞서 136개국에서 1위를 기록한 '그놈은 흑염룡', 144개국에서 라쿠텐 비키 TOP5에 진입한 '서초동'에 이어 전 세계 시청자들에게 눈도장을 찍으며 화제성을 이끌고 있다.
작품은 첫 만남부터 꼬인 사돈남녀가 하루아침에 20개월 조카 '우주'를 키우게 되면서 벌어지는 좌충우돌 동거 로맨스를 그린다.
