국민의힘 강서구당협, 김해시 폐자원시설 설치 전면 철회 요구

환경 피해 우려로 강력 반대



[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 강서구 당원협의회가 김해시가 추진 중인 '유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업'에 대해 전면 철회를 요구하면 크게 반발하고 나섰다.

당원협의회는 지난 24일 김해시청 시장실을 방문해 반대 성명서를 직접 전달하고 사업 백지화와 대체 부지 선정을 강력히 요구했다고 25일 밝혔다.

국민의힘 강서구당원협의가 김해시청 시장실을 방문해 김해시 유기성폐자원 바이오가스화시설 설치 사업의 전면 백지화를 요구하는 성명서를 전달하고 있다.[사진=국민의힘 강서구당원협의회]2026.02.25

이번 성명에는 이종환·송현준 부산시의원, 김주홍·구정란·박병률·이자연 강서구의원, 김도읍 의원실 이종환 사무국장이 참여했다.

김해시는 화목동 장유맑은물순환센터 인근 부지에 음식물류·하수찌꺼기·분뇨 등 하루 360톤을 처리하는 대규모 통합시설 설치를 추진 중이다.

하지만 협의회는 악취, 대기·수질오염 등 환경 피해가 우려되고 시설 영향권에 부산 강서구 지역이 포함돼 주민 피해가 불가피하다고 주장했다.

명지국제신도시, 오션시티, 에코델타시티 등 대형 주거단지가 조성 중인 강서구의 특성을 고려할 때 인접지역에 폐자원 시설을 설치하는 것은 부적절하다는 입장이다.

김주홍 강서구의회 의장은 "강서구가 영향권 내에 있는 만큼 구민의 건강권과 환경권이 반드시 존중돼야 한다"며 "이번 성명서가 김해시의 책임 있는 재검토로 이어지길 기대한다"고 말했다. 이어 "주민의 삶의 질과 직결되는 사안에 대해 앞으로도 적극 대응하겠다"고 덧붙였다.

