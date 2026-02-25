'인구 5만4천' 보되의 반란…109년 만에 첫 UCL 16강 진출

전체기사 최신뉴스 GAM
'거함' 인터 밀란 상대로 PO 1, 2차전 합계 5-2로 승리
아틀레티코 마드리드는 쇠를로트가 해트트릭 맹활약

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 백야와 오로라로 유명한 노르웨이 북극권의 작은 도시가 유럽을 흔들었다. '거함 사냥꾼' 보되/글림트가 이탈리아 명문 인터 밀란을 무너뜨리고 창단 109년 만에 유럽 무대 16강 진출 이정표를 세웠다.

보되/글림트는 25일(한국시간) 이탈리아 밀라노 산시로에서 열린 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 녹아웃 라운드 플레이오프(PO) 2차전 원정에서 인터 밀란을 2-1로 제압했다. 1차전 홈 경기에서 3-1로 승리했던 보되/글림트는 합계 5-2로 앞서며 16강 티켓을 거머쥐었다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 보되/글림트 선수들이 25일 인터 밀란과 UCL 원정 2차전에서 2-1로 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.02.25 zangpabo@newspim.com

1916년 9월 창단한 보되/글림트는 인구 5만4000여 명의 노르웨이 북부 소도시 보되를 연고로 한다. 2023-2024시즌 매출은 3억3800만 크로네(약 510억원)로, 같은 기간 인터 밀란(4억7300만 유로·약 8046억원)의 16분의 1 수준에 불과하다.

이날 2차전에서 보되/글림트는 볼 점유율 36%-64%, 슈팅 수 7-30으로 밀렸다. 그러나 유효슈팅에서 5-7로 맞섰고, 골 결정력에선 앞섰다.

0-0으로 팽팽한 후반 13분 옌스 페테르 하우게가 선제골을 터뜨렸다. 후반 27분에는 호콘 에비엔이 추가골을 보태 승기를 굳혔다. 인터 밀란은 후반 31분 알레산드로 바스토니의 만회골로 추격했지만 뒤집기에는 시간이 부족했다.

보되/글림트의 상승세는 우연이 아니다. 리그 페이즈 6차전에서 독일 보루시아 도르트문트와 2-2로 비긴 뒤 7차전에서 잉글랜드의 맨체스터 시티를 3-1로 꺾었고, 8차전에서는 스페인의 아틀레티코 마드리드를 2-1로 제압했다. 그리고 플레이오프에서 인터 밀란까지 넘었다. 16강 상대는 맨시티 또는 스포르팅이다.

[마드리드 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 아틀레티코 마드리드의 알렉산데르 쇠를로트가 25일 클뤼프 브루게와 UCL 홈 2차전에서 해트트릭을 작성한 뒤 주먹을 불끈 쥐고 있다. 2026.02.25 zangpabo@newspim.com

스페인 아틀레티코 마드리드는 벨기에 클뤼프 브루게를 4-1로 꺾고 합계 7-4로 16강에 올랐다. 노르웨이 출신 공격수 알렉산데르 쇠를로트가 해트트릭을 완성하며 승리를 이끌었다. 아틀레티코는 토트넘 또는 리버풀과 8강 진출을 다툰다.

뉴캐슬 유나이티드는 아제르바이잔 카라바흐를 합계 9-3으로 따돌리고 16강에 진출해 첼시 또는 바르셀로나와 맞붙는다. 바이어 레버쿠젠은 올림피아코스를 합계 2-0으로 제압하고 바이에른 뮌헨 또는 아스널과 대결한다.

zangpabo@newspim.com

