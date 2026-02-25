삼성전자, iF 디자인 어워드 77관왕…금상 2개 쾌거

'뮤직 스튜디오 5'·지속가능 소모품 콘셉트 금상

갤럭시 S25 엣지·One UI 7 등 전 부문 고른 수상

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 독일 'iF 디자인 어워드 2026'에서 금상 2개를 포함해 77개 상을 받았다. 제품부터 사용자경험(UX)·서비스까지 전 부문에서 디자인 경쟁력을 입증했다.

삼성전자는 24일(현지시간) 'iF 디자인 어워드 2026(International Forum Design Award 2026)' 수상 결과를 공개했다. 1953년 시작된 이 상은 제품, 패키지, 커뮤니케이션, 콘셉트, 인테리어, 건축, 서비스 디자인, UX, 사용자인터페이스(UI) 등 9개 부문을 평가한다. 디자인 차별성과 영향력을 종합 심사한다.

'iF 디자인 어워드 2026'에서 금상을 수상한 '뮤직 스튜디오 5(Music Studio 5)' [사진=삼성전자]

금상은 '뮤직 스튜디오 5(Music Studio 5)'와 '지속가능한 가전 소모품 선행 콘셉트(Samsung Home Appliances Accessories)'가 받았다.

뮤직 스튜디오 5는 구와 점에서 영감을 얻은 오브제형 와이파이 스피커다. 전면 미세타공 공법을 적용해 강한 사운드를 구현했다. 공간과 조화를 이루는 디자인도 높은 평가를 받았다.

지속가능한 가전 소모품 선행 콘셉트는 생산 과정에서 남은 폐기물을 재가공해 소모품 소재로 활용한다. 후처리 방식에 따라 색상을 달리 적용했다. 반영구는 회색, 재활용은 녹색, 일반 폐기물은 갈색으로 구분했다. 해당 콘셉트는 'IDEA(International Design Excellence Awards) 2024'에서도 금상을 받았다.

삼성전자는 금상 외에도 총 75개 상을 추가했다. 제품 39개, UX 14개, 커뮤니케이션 5개, 콘셉트 16개, 서비스 디자인 3개다.

'iF 디자인 어워드 2026'에서 금상을 수상한 '지속가능한 가전 소모품 선행 콘셉트(Samsung Home Appliances Accessories)' [사진=삼성전자]

제품 부문에서는 '갤럭시 S25 엣지'가 포함됐다. 두께 5.8mm, 무게 163g의 초슬림·초경량 디자인을 구현했다. '더 프리스타일+'도 수상했다. 다양한 표면에 투사해도 직사각형에 가까운 화면을 구현한다.

올인원 세탁건조기 '인피니트 AI 콤보'와 안경 없이 3D 입체감을 구현하는 '스페이셜 사이니지(Spatial Signage)'도 이름을 올렸다.

UX 부문에서는 'One UI 7'이 선정됐다. 모바일 AI에 최적화된 사용자 경험을 제시한다. 스마트홈 기능 '홈 인사이트(Home Insight)'도 수상했다. 가전 상태와 사용자 패턴을 분석해 적합한 솔루션을 제안한다.

삼성전자 마우로 포르치니 최고디자인책임자(CDO)는 "디자인은 제품이나 고객 경험을 넘어 사람들의 감정과 일상에 스며드는 경험을 만드는 일"이라며 "항상 사람을 중심에 두고, 더욱 몰입감 있는 고객 경험을 고도화하고 지속 확장해 나가겠다"고 말했다.

