报告：中国在电动汽车、电池、机器人领域与韩国拉开差距

纽斯频通讯社首尔2月25日电 报告显示，中国已在除半导体外的电动汽车、电池、机器人等几乎所有尖端制造业超越韩国。甚至在半导体领域，除存储器外，中国在人工智能（AI）芯片设计、半导体设计平台等非存储领域也十分抢眼。

【插图=AI生成】

据产业研究院24日发布的《尖端产业韩中竞争力分析与政策方向》报告，除存储器半导体领域外，中国在机器人、电动汽车、电池等尖端制造业已与韩国拉开显著差距。

产业研究院基于去年9月进行的专家问卷调查和小组访谈结果得出这一结论。

报告指出，在电动汽车、电池、自动驾驶四个领域，"中国均优于韩国"。差距最显著的是自动驾驶领域，从传感器和激光雷达（自动驾驶用雷达设备）到AI软件、高精度地图、示范运行数据等所有环节，中国竞争优势均十分稳固。

机器人方面，在采购、生产、开拓海外市场等大多数项目中，韩国均落后于中国。韩国国内产业仅在工业及制造用机器人的研发能力上保持微弱优势。特别在服务型机器人和人形机器人市场，中国在技术、价格、基础设施等所有方面均被认为领先韩国。

电动汽车和电池领域，中国在包括材料、零部件采购在内的主要领域保持稳固优势。报告显示，特别在市场主流的纯电动汽车和插电式混合动力汽车方面，韩国在技术和价格竞争力上均不及中国。

半导体领域是韩国相对优势板块。在存储半导体设备采购与销售维护服务、海外需求等项目上，韩国优于中国。在尖端晶圆代工工艺及半导体设备、材料方面也维持技术优势。然而，在非存储业务方面则被认为落后于中国。

多位专家认为，在AI芯片设计、无晶圆厂设计、封装领域，中国在技术、价格、基础设施等所有方面均具优势。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社