제107회 전국동계체전, 25일 강원서 개막…4380명 선수단 열전

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부 후원, 대한체육회 주최, 강원특별자치도 주관의 '제107회 전국동계체육대회'가 25일부터 28일까지 강원특별자치도 및 경상북도 일원에서 열린다.

'제107회 전국동계체육대회' 포스터. [자료= 문체부]

'특별한 강원의 겨울, 하나 되는 대한민국!'을 표어로 내건 이번 대회에는 전국 17개 시도에서 선수 2,797명을 포함해 총 4380명의 선수단이 참가한다. 정식 종목은 빙상(스피드·쇼트트랙·피겨), 스키(알파인·크로스컨트리·스노보드·프리스타일), 아이스하키, 컬링, 바이애슬론, 봅슬레이스켈레톤, 산악, 루지 등 8개 종목이다.

경기는 평창 알펜시아리조트, 용평리조트, 휘닉스파크, 춘천 송암빙상장, 강릉 하키·컬링센터, 경북 청송 아이스클라이밍경기장 등 여러 경기장에 분산되어 진행된다.

이번 대회에는 지난 2월 23일 폐막한 제25회 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽에서 활약한 국가대표 선수들도 다수 출전해 올림픽의 뜨거운 열기를 이어갈 예정이어서 더욱 주목된다.

모든 경기는 무료로 관람 가능하며, 경기 일정 및 중계 등 자세한 정보는 동계체전 공식 누리집과 대한체육회 공식 블로그에서 확인할 수 있다.

fineview@newspim.com