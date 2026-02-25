구교환, 2월 라이징 배우 브랜드평판 1위… 2위 박지훈·3위 박정민

한국기업평판연구소 빅데이터 분석

라이징 배우 향한 대중 관심 전월 대비 9.24% 증가

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 라이징 배우 브랜드평판 2026년 2월 빅데이터 분석 결과, 1위 구교환, 2위 박지훈, 3위 박정민 순으로 나타났다.

25일 한국기업평판연구소는 지난 1월 25일부터 이달 25일까지 측정한 라이징 배우 브랜드 빅데이터 7700만 3791개를 소비자 행동 분석을 통해 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 측정했다. 이는 지난 1월 라이징 배우 브랜드 빅데이터(7048만 8898개)와 비교해 9.24% 증가한 수치다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한국기업평판연구소, 브랜드 평판 2월 빅데이터 분석 결과 [사진= 한국기업평판연구소] 2026.02.25 taeyi427@newspim.com

브랜드평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 점에 착안해 빅데이터 분석을 통해 만들어진 지표다. 라이징 배우 브랜드평판 분석을 통해 소비자와의 관계, 긍·부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정할 수 있으며, 이번 세부 지표에는 카테고리 소비 가중치가 포함됐다.

해당 분석은 드라마 배우, 영화배우, 스타, 광고모델 카테고리 평판 상위권에 있는 브랜드 중 소비자 관심이 급증한 대상을 선별해 빅데이터 평판 알고리즘을 적용한 것이다. 이를 통해 다양한 분야에서 대중의 관심을 이끌며 성장하는 배우 브랜드를 파악할 수 있다.

2026년 2월 라이징 배우 브랜드평판 30위 순위는 구교환, 박지훈, 박정민, 고윤정, 변우석, 박서준, 지성, 이준호, 김고은, 이제훈, 김혜윤, 이정재, 이종석, 문가영, 이준혁, 진세연, 도경수, 최우식, 허성태, 이주빈, 안보현, 문상민, 김선영, 김세정, 신시아, 남지현, 정우, 한혜진, 강하늘, 추영우 순으로 집계됐다.

라이징 배우 브랜드평판 1위를 기록한 구교환 브랜드는 참여지수 25만 1053, 미디어지수 88만 3124, 소통지수 145만 4047, 커뮤니티지수 124만 2999를 기록하며 브랜드평판지수 383만 1223으로 집계됐다. 2위 박지훈 브랜드는 참여지수 86만 3785, 미디어지수 84만 6859, 소통지수 91만 2496, 커뮤니티지수 112만 8830으로 브랜드평판지수 375만 1970을 기록했다.

3위 박정민 브랜드는 참여지수 31만 1401, 미디어지수 84만 6554, 소통지수 127만 2599, 커뮤니티지수 111만 397로 브랜드평판지수 354만 951을 나타냈다. 이어 4위 고윤정 브랜드는 참여지수 90만 2997, 미디어지수 73만 16, 소통지수 87만 4646, 커뮤니티지수 91만 4212로 브랜드평판지수 342만 1871을 기록했으며, 5위 변우석 브랜드는 참여지수 17만 8442, 미디어지수 62만 6628, 소통지수 124만 5153, 커뮤니티지수 104만 1049로 브랜드평판지수 309만 1272로 분석됐다.

구창환 한국기업평판연구소 소장은 "2026년 2월 라이징 배우 브랜드평판 분석 결과, 구교환 브랜드가 1위를 기록했다"며 "빅데이터 수치는 지난 1월 대비 9.24% 증가했으며, 세부적으로는 브랜드 소비 13.69% 하락, 브랜드 이슈 5.69% 하락, 브랜드 소통 18.15% 상승, 브랜드 확산 32.73% 상승을 보였다"고 설명했다.

이어 "1위를 차지한 구교환 브랜드는 예측할 수 없는 리얼리티를 표현하는 배우로 평가받았다. 2위 박지훈 브랜드는 깊은 내면 연기로 관객을 사로잡았고, 3위 박정민 브랜드는 어느 곳에 있어도 공간을 가득 채우는 에너지를 지니고 있다"고 분석했다. 또한 "4위 고윤정 브랜드는 매번 새로운 색을 만들어내며 글로벌 인지도를 높이고 있으며, 5위 변우석 브랜드는 확실한 팬덤을 구축해 새로운 작품에 대한 기대감을 높이고 있다"고 덧붙였다

