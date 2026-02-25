의대 지원자 9.3% '사탐 선택'…2026학년도 정시 '사탐 메디컬' 현실화

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.25 (수)
진학사 분석…선택과목 제한 없는 메디컬 지원자 중 의대 9.3% '사탐'
한의대 74.8%·수의대 40.5%…"전략적 선택+인문 최상위권 대이동"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2026학년도 정시가 마무리되는 가운데 수학·탐구 선택과목 제한을 두지 않은 의·약학계열 모집단위에서 사회탐구(사탐) 응시자의 실제 지원 비율이 상당한 수준으로 나타나며 이른바 '사탐 메디컬' 흐름이 현실화하고 있다는 분석이 나온다.

진학사는 25일 진학닷컴에 2026학년도 정시 지원 대학을 공개한 수험생 데이터를 분석한 결과 의대의 경우 선택과목 제한이 없는 대학 지원자 가운데 9.3%가 사탐 응시자로 집계됐다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정부가 2027∼2031학년도 의과대학 정원을 오늘 확정한다. 보건복지부는 10일 오후 보건의료정책심의위원회(보정심) 제7차 회의를 열고 의대 정원 규모를 논의한 뒤 브리핑을 진행해 2027∼2031학년도 의사인력 양성 규모와 교육현장 지원 방안을 발표할 예정이다. 사진은 이날 서울시내 의과대학 모습. 2026.02.10 mironj19@newspim.com

미적분·기하 및 과탐 응시자가 중심이던 의대 지원 구조를 고려하면 사탐 응시자 비율이 10%에 근접한 것은 상징적 변화라는 평가다. 진학사는 학습 부담 완화나 점수 전략을 이유로 사탐을 선택하는 '사탐런' 현상과 통합형 수능 체제를 활용해 의대에 도전하는 인문계열 최상위권 수험생 유입이 복합적으로 작용한 결과로 보고 있다.

이 같은 흐름은 한의대에서 더욱 두드러졌다. 선택과목 제한 없이 지원 가능한 한의대 지원자 중 사탐 응시자 비율은 74.8%로 지원자의 다수가 사탐 선택자인 구조가 확인됐다. 수의대(40.5%)와 약대(23.8%)에서도 사탐 응시자 비중이 높게 나타나 자연계열 전공이라는 인식이 강했던 분야에서도 인문계열 성향 수험생의 점유율이 확대되고 있음을 시사했다. 치대의 사탐 응시자 비율은 16.4%였다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 "학습 효율성을 위해 사탐을 택한 전략적 응시자와 메디컬로 눈을 돌린 인문계 최상위권이 합쳐지며 나타난 결과"라며 "과거에는 인문계 최상위권이 경영·경제 계열로 향하는 흐름이 강했다면, 이제는 문호가 개방된 메디컬 계열을 실질적 합격 목표로 삼기 시작한 것"이라고 설명했다.

우 소장은 "대학별 가산점 구조와 수능 반영 방식에 따라 합격 양상은 달라질 수 있어 지원 비율 증가가 곧바로 합격 구조 변화로 이어졌다고 보긴 어렵다"면서도 "메디컬 계열 내 선택과목 전략의 분화와 계열 간 경계 완화를 보여주는 신호로 해석할 수 있다"고 짚었다.

jane94@newspim.com

