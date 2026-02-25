광역의회의원협의회, 신정훈 의원에 '지방의회법 제정 건의서' 전달

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 더불어민주당 광역의회의원협의회(대표 최종현, 경기도의회)는 지난 24일 국회 신정훈 행정안전위원회 위원장을 만나 '지방의회법 제정 건의서'를 전달했다고 25일 밝혔다.

더불어민주당 광역의회의원협의회는 24일 국회 신정훈 행정안전위원회 위원장을 만나 '지방의회법 제정 건의서'를 전달했다. [사진 = 경기도의회]

이번 건의서 전달 행사에는 최종현 대표와 남종섭 고문(경기도의회), 신민호 부회장(전남도의회), 전찬성 자치분권위원장(강원도의회), 김선태 충청대전위원장(충남도의회) 등이 참석했다.

의원들은 "지방의회법 제정은 지방의회의 독립성과 전문성을 강화하여 실질적인 자치분권을 완성하고 주민이 체감하는 변화를 가져올 수 있다"며 "오는 6·3 지방선거 전까지 지방의회법이 반드시 제정될 수 있도록 국회가 강한 의지를 가지고 노력해 주길 바란다"고 요청했다.

이에 대해 신정훈 위원장은 "현재 국회에 총 5건의 지방의회법 제정안이 발의돼 있는 만큼 조속히 지방의회법이 제정될 수 있도록 행정안전위원회 차원에서 관심을 갖고 노력하겠다"고 약속했다.

또한 신 위원장은 지방의원들의 의정활동 지원체계와 처우 개선에 대한 의지도 밝혔다.

그는 "현재 일반직 지방공무원인 정책지원관의 신분을 지방별정직으로 변경하고, 지방의회 의원 경력을 인정할 수 있는 최소한의 법령 근거를 마련하겠다"고 전했다.

최종현 대표는 "지방의회 사무의 전문화 및 복잡성과 지역 주민들의 다양한 민원에 대응하기 위한 지방의원들의 업무 범위가 늘어나고 있지만, 제도가 이를 따라가지 못해 피해는 고스란히 도민이 감당해야 한다"며 "이번 지방선거 전까지 지방의회법 제정과 지방의회 제도 개선을 위해 국회가 적극적으로 나서주길 바란다"고 촉구했다.

