[인터뷰] 파반느 이종필 감독 "사랑을 매끈하게 만들고 싶지 않았다"

"이 영화가 세상에 나온 것만으로도 만족하고 감사하다."

영화 '파반느'는 이종필 감독에게 유난히 긴 시간을 요구한 작품이다. 애초 극장 개봉을 목표로 기획됐고, 사계절의 변화를 온전히 담기 위해 촬영 역시 장기간에 걸쳐 진행됐다. 그러나 결과적으로 이 작품은 극장이 아닌 넷플릭스를 통해 관객과 만나게 됐다.

'파반느'는 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화다.

파반느 이종필 감독.

이 감독은 공개 소감에서 "2024년 5~6월에 전체 분량의 약 80%를 촬영했고, 겨울 장면과 아이슬란드 로케이션은 같은 해 10월, 또 일부는 2025년에 나눠 찍었다. 촬영 텀이 굉장히 길었다"고 돌아봤다. 첫 편집본은 지난해 4~5월에 완성됐고, 그 시점에 넷플릭스 측에서 먼저 공개를 제안해왔다.

이 감독은 "지금은 관객과 직접 대화를 나눌 수 없다는 점이 아쉽지만, 많은 분들이 이 영화를 볼 수 있다는 사실 자체에는 감사한 마음"이라고 말했다.

'파반느'는 준비 기간만 약 10년에 달한다. 투자 역시 순탄치 않았다. 이 감독은 "이전에 만들었던 영화들은 로그라인이 비교적 명확했는데, 이 작품은 한 문장으로 설명하기가 쉽지 않았다"고 털어놨다. 그러던 중 배급사 플러스엠과 의기투합하며 제작이 본격화됐다.

이 감독은 "흥행의 결과는 알 수 없었지만, 넷플릭스가 '다양성'을 받아들여준 것 같았다"고 덧붙였다.

이 작품의 출발점은 죽은 왕녀를 위한 파반느였다. 이 감독은 "20대의 끝자락에 원작을 읽었다"며 "10대는 입시에 눌려 살고, 20대는 마음껏 놀아야 한다고 하지만 막상 그 시기를 지나보면 굉장히 어정쩡한 상태로 남아 있더라"고 말했다. 그 감정이 영화화의 동력이 됐다.

영화화 과정에서 가장 큰 고민은 핵심 설정이었다. 원작의 중심 인물인 '못생긴 여자'를 영화에서 어떻게 표현할 것인가였다.

이 감독은 "그 얼굴이 어떻게 생겼는지를 알아내는 것부터 시작했다. 그림도 그려보고, 인터넷에 '못생긴 여자'를 검색하기도 했는데, 그러고 있는 내 자신이 너무 괴롭더라"고 말했다.

이 감독은 방향을 바꿨다. "이 인물이 영화 속으로 들어온다면, 관객이 감정이입을 할 수 있어야 한다고 생각했다"고 말했다. 그리고 그 고민의 끝에서 배우 고아성을 만났다. 그는 "(고)아성 배우가 먼저 이 작품을 하고 싶다고 했다. 내가 '너무 예쁘다'고 말했더니, '저는 이 인물을 눈으로 표현할 수 있다'고 하더라"며 "그 말을 듣는 순간, 수년간의 고민이 풀리는 느낌이었다"고 회상했다.

파반느 이종필 감독.

고아성에 대한 애정은 특히 깊었다. 이 감독은 "몇 년 전, 다른 감독이 고아성에게 멜로 영화를 제안했다는 이야기를 들었는데, 고아성이 '멜로는 파반느로 시작하고 싶다'고 했다고 하더라"며 "그 말을 듣고 이 배우에게 너무 감동했다"고 전했다.

촬영이 모두 끝난 뒤 고아성은 이종필 감독에게 엽서 한 장을 건넸다. 고아성은 "2017년 첫 미팅을 마치고 우연히 책방에서 천 원에 산 엽서였다. '이제는 돌려드리겠다'며 주더라. 그 순간 마음이 뭉클했다"고 말했다.

이 감독은 고아성을 두고 "더 사랑받아야 마땅한 배우"라며 "흔히 말하는 '예쁘다'는 표현으로는 설명할 수 없는 얼굴과 감정이 있다. 그게 이 영화의 본질이라고 생각했다"고 강조했다.

이 감독은 작품의 본질을 이렇게 설명했다. "핵심은 못난 얼굴이 아니라, 사랑 앞에서 자신이 없어지는 초라한 마음 아닐까." 실제로 시나리오 어디에도 '못생겼다'는 표현은 등장하지 않는다. 미정은 "음울하고, 어둠 속에 방치된 전구 같은 인물"이며, "눈은 그 전구의 필라멘트 같은 존재"다. 미묘하게 밝아지고, 조금씩 예뻐지는 변화는 그래서 더 아름다운 풍경 속에서 표현하고자 했다.

경록 역의 문상민 캐스팅 역시 직관에 가까웠다. "문상민이 먼저 하고싶다고 제안이 왔다. 알고 있던 정보는 키가 191cm라는 것뿐이었다. '너무 큰 거 아니야?' 싶었지만, 고아성과의 키 차이가 오히려 설렘이 될 수 있겠다고 생각했다"고 말했다.

문상민이 이 작품을 하고 싶다고 한 이유는 단순했다. "그냥 나 같다"는 말이었다. 특히 말투와 대사가 자신과 닮았다고 했다. 이 감독은 문상민의 집에서 직접 만나 이야기를 나눴고, 그 과정에서 영화 '봄날은 간다'가 대화의 주제가 됐다. 문상민은 "유지태 선배처럼 키 큰 사람이 이별했을 때 뒷모습이 더 쓸쓸해 보이더라"는 감상을 전했고, 이 감독은 "이 정서를 아는 배우라고 느꼈다"고 말했다.

레코드 가게에서의 오열 신은 감독에게도 중요한 순간이었다. "시나리오에 '고장 난 것처럼 운다'고 써놨는데, 배우에게는 부담이 될 수 있는 지문이었다"며 "준비가 되면 신호를 달라고 하고 기다렸다"고 설명했다. 결국 기다림 끝에 완성된 장면을 보며 그는 "조금만 기다리면 되는 거구나"라는 깨달음을 얻었다고 했다.

파반느 이종필 감독.

요한 역은 오래 전부터 변요한을 염두에 두고 있었다. 이 감독은 "웃긴 것 같다가도 슬프고, 유쾌한데 우울한, 규정하기 어려운 인물"이라며 "변요한이 잘할 거라 생각했다"고 말했다.

실제로 변요한은 제안을 받자마자 출연을 결정했다. "이 이야기를 너무 잘 느끼고 있는 사람"이라는 게 감독의 평가다. 이 감독은 "재즈 연주자처럼 계산 없이 순간순간 변주를 한다"며 "멘탈은 록 스피릿인데, 연기의 기술은 재즈"라고 표현했다.

'파반느'의 미장센 역시 의도적이다. 이 감독은 "사랑은 아름다움, 곧 매끈함으로 정의되는 것 같지만, 나는 질감 있고 까끌까끌한 영화를 만들고 싶었다"고 말했다. 톤의 불균형 역시 의도된 선택이다. 그가 그리고자 한 멜로는 화려한 중심이 아닌 '변두리'에 있다. "멜로는 잘난 사람들이 반짝이는 공간에서 하는 이야기처럼 보이는데, 나는 '8월의 크리스마스' 같은 영화를 하고 싶었다"고 했다.

이 감독은 좋은 반응의 이유를 '개인성'에서 찾았다. "다른 영화들이 사회 속 사람들의 이야기라면, 이 영화는 훨씬 개인적인 이야기"라며 "쉽게 소비되지는 않겠지만, 당신만 아는 어떤 시절을 떠올리게 하고 싶었다"고 말했다.

이 감독 기억에 가장 남는 반응은 "25년 전의 우리를 보는 것 같았다. 영화가 끝난 후 우리는 서로 꼭 안고 보듬어주었다"는 한 관객의 말이었다. 이 감독은 "그렇게 다가가고 싶었다"고 전했다.

원작이 1인칭 과거형이라면, 영화는 3인칭 현재형이다. 이 감독은 "시점을 바꾸고, 인물들에게 이름을 지어주는 작업부터 다시 시작했다"며 "3인칭 현재형으로 쓴 소설을 떠올리며 시나리오를 완성했다"고 설명했다.

