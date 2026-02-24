밀양 산불 주불 20시간 만에 진화 완료…대응 2단계 발령

주민 156명 선제 대피 인명 피해 차단

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 산림청 중앙사고수습본부는 지난 23일 오후 4시 10분쯤 경남 밀양시 삼랑진읍 검세리 산31번지 일원에서 발생한 산불이 약 20시간 만인 24일 낮 12시 30분께 주불 진화를 마쳤다고 밝혔다.

이번 산불의 영향 구역은 약 143ha로 추정되며, 정확한 발화 원인은 현재 조사 중이다.

23일 오후 4시11분경 경남 밀양시 삼랑진읍 검세리 산31 일원에서 발생한 산불을 진화하고 있는 특수진화대 [사진=산림청] 2026.02.24

산불은 발생 직후 강풍을 타고 확산세가 커지자 산림청은 전날 오후 5시 20분 '산불확산 대응 1단계'를, 24일 오전 2시에는 '산불확산 대응 2단계'를 각각 발령했다. 같은 날 0시부터는 산림청장이 현장 통합지휘권을 행사하며 지휘 체계를 일원화했다.

진화에는 산림청과 경남도, 밀양시를 비롯해 행정안전부·국방부·소방청·경찰청·기상청 등 유관기관이 총력 대응했다. 산불진화헬기 52대, 진화장비 318대, 연인원 1511명이 투입돼 야간에도 진화 작업이 이어졌다.

산불 확산 우려로 행정안전부와 산림청, 기상청이 공동 마련한 주민대피체계가 가동됐다. 예측 정보에 따라 현장 인근 마을 주민 156명이 삼랑진초등학교 등으로 선제적으로 대피했으며 진화 인력은 민가 주변에 장비를 집중 배치해 인명 피해를 막았다.

현장에서는 일부 농가의 비닐하우스와 임야 훼손이 확인됐으나 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다. 산림청은 잔불 정리와 함께 정확한 피해 규모를 추가 조사하고 있다.

박은식 산림청장 직무대리는 "산림청과 지방자치단체, 유관기관이 긴밀히 협력한 결과 대형 피해를 막을 수 있었다"며 "국민 한 분 한 분이 산불 감시원이라는 마음으로 예방에 동참해 달라"고 당부했다.

