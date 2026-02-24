의왕시 '2026년 사례 중심의 감사교육' 실시

"예방 지도 중심의 효율성 높은 감사 행정 구현"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 지난 23일 시청 대회의실에서 전 직원을 대상으로'2026년 사례 중심의 감사교육'을 실시했다고 24일 밝혔다.

사례중심 감사교육 모습. [사진=의왕시]

시에 따르면 감사 과정에서 반복적으로 지적되는 취약 분야에 대한 사전 예방과 공무원들의 업무 전문성 강화를 목적으로 추진된 이번 교육은 최근 5개년 감사 사례의 공유를 통해 실무자의 업무처리 역량을 높이는 것에 중점을 두고 기획됐다.

특히 신규 및 저 연차 직원들이 실제 업무에서 자주 겪는 오류 유형을 중심으로 ▲구매 카드 발급 방법 및 사용기준▲여비 및 업무추진비 집행 시 유의 사항▲주요 자체감사 사례 등을 설명하는 실무 맞춤형 강의로 진행됐다.

교육은 공공계약연구원 원장이자 예산․회계 분야 강의로 잘 알려진 조양제 강사가 진행했으며 100여 명 이상의 직원들이 참석해 감사 교육에 대한 높은 관심을 보였다.

정경애 감사담당관은 "이번 교육이 직원들의 업무능력을 높여 행정의 전문성 제고로 이어지길 바란다"며 "앞으로도 예방 지도 중심의 효율성 높은 감사 행정을 구현할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

