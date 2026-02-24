부산교육청, 부산직업능력개발원서 장애인 학생 맞춤형 위탁 교육

3개 분야 8명 맞춤형 훈련 참여

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 24일 고등학교 재학 장애학생들에게 전문 직업교육 기회를 제공하기 위해 '2026 장애학생 직업과정 위탁교육 운영 계획'을 발표했다.

위탁교육은 2013년에 시작되어 올해로 14년째 운영되고 있다. 부산교육청과 부산직업능력개발원의 대표적인 연계 사업으로 장애 특성 및 정도에 적합한 직무 훈련을 통해 직업적 역량을 갖출 수 있도록 지원한다.

지난해에는 이 사업을 통해 공공도서관 사서보조 분야 3명, 제과제빵 분야 2명, 디자인 분야 1명이 취업에 성공하며 직업과정 위탁교육 사업의 실질적 성과를 거뒀다.

올해 위탁교육은 부산직업능력개발원에서 다음달 3일부터 내년 2월까지 1년간 운영된다. 네일아트, 음식서비스, 기본직무 3개 분야에서 진행되며, 총 8명의 장애학생들이 참여할 예정이다.

직업능력개발원에서는 맞춤형 직업훈련과 더불어 기숙사 및 통근 차량 등 학생 편의를 위한 다양한 지원도 제공할 계획이다.

시교육청은 교육과정 운영부터 진로 상담 및 생활지도까지 전 과정을 관리하며, 학생들이 직업훈련을 통해 자신의 가능성을 실현하도록 지원할 방침이다.

소속 학교 교사들과의 긴밀한 협력을 통해 학생 개개인에 대한 체계적인 지도를 강화할 계획이다.

김석준 교육감은 "지난 14년 동안 이 사업은 장애학생들에게 잠재력을 발휘할 수 있는 디딤돌로 자리매김했다"며 "직업교육과 취업연계를 강화해 학생들이 안정적으로 자립할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

