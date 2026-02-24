콘진원, AI 콘텐츠 제작 지원에 역대 최대 198억 투입…단계별 지원 본격화

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 인공지능(AI)을 콘텐츠 산업의 핵심 성장 동력으로 육성하기 위해 2026년 'AI 콘텐츠 제작 지원' 사업에 역대 최대 규모인 198억 원을 투입한다.

콘텐츠 기업의 성장 단계에 따라 진입형·선도형·협력형 3개 유형으로 나눠 초기 시장 진입부터 글로벌 진출까지 단계별로 지원한다.

2026 인공지능(AI) 콘텐츠 제작지원. [자료= 콘진원]

진입형은 AI 기반 콘텐츠 제작 역량을 보유한 중소기업의 시장 진입과 성장을 돕는 분야로, 과제당 최대 2억 원씩 총 24개 내외 과제를 선정한다. 선도형은 고도화된 AI 기술을 적용해 글로벌 경쟁력을 갖춘 콘텐츠 제작을 목표로 과제당 최대 7억 원, 총 10개 내외 과제를 지원한다. 협력형은 대기업·중견기업과 중소기업 간 협력을 통해 콘텐츠 사업화 가능성을 높이는 분야로, 과제당 최대 4억 원 규모로 총 16개 내외 과제다. 특히 협력형은 전년 4개 과제에서 16개 과제로 지원 규모를 대폭 확대했다. 중소기업을 대상으로 공개 설명회도 개최할 예정이다.

콘진원은 선정 기업을 대상으로 법률·저작권·사업화 상담, 전문가 연계, 비즈니스 매칭 등 역량 강화 프로그램도 함께 운영한다. 아울러 2026년 하반기에는 '인공지능 콘텐츠 페스티벌'을 개최해 제작 지원 성과를 산업계와 국민에게 알릴 계획이다.

유현석 콘진원 원장직무대행은 "AI 콘텐츠는 미래 콘텐츠 산업을 이끄는 핵심 분야"라며 "기업이 제작 경험을 축적하고 사업화로 연결할 수 있도록 지원 규모와 체계를 지속적으로 강화하겠다"고 밝혔다. 자세한 내용은 콘진원 누리집에서 확인할 수 있다.

