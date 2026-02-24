韩航空业"双喜临门"：中日游客涌入 LCC有望扭亏为盈

纽斯频通讯社首尔2月24日电 韩国航空公司"双管齐下"吸引日本和中国游客。随着日元贬值持续，日本航线保持稳健增长；同时，因中日关系紧张带来的"反射效应"，大量中国游客将视线转向韩国，预计疫情后的乘客数量将达最高水平。尤其是日本和中国航线占比较高的低成本航司（LCC）有望摆脱去年的亏损局面。

【插图=AI生成】

据国土交通部和业界24日消息，今年1月日本航线旅客人数约283.1万人次，同比（约231.9万人次）增加超50万人次。

尽管去年网上流传"日本大地震说"等负面传闻，但受日元走弱带来的低廉旅行成本影响，赴日旅游热度持续上升。去年日本航线旅客人数达2731.8万人次，较2019年（1886.4万人次）暴增44.8%。按当前趋势，今年有望轻松刷新去年纪录。

中国航线也呈现活跃态势。以2025年1月为准，中国航线旅客为121.4万人次，而今年同期增至148.8万人次，增加约27万人。根据中国航空数据平台"航班管家"统计，去年12月29日至1月4日中国元旦假期期间，中国大陆往返航班目的地排名第一的是韩国（1012班次），日本仅736班次。

中国民航数据分析系统（CADAS）数据也显示，去年12月30日起一周内，赴韩中国游客约为33.1万人次，远超日本（约25.8万人次）。赴韩游客同比增长30%，而赴日游客则减少33%。

日本与中国航线的利好趋势，预计将对日本和中国航线客运占比高达40%至60%的韩国低成本航司业绩产生积极影响。去年，受高汇率及短途航线供给过剩影响，包括济州航空（-1109亿韩元）、德威航空（-2231亿韩元）、真航空（-163亿韩元）等在内的韩国LCC纷纷出现营业亏损。

但今年1月济州航空乘客数从去年的115.5万人次增至157.1万人次，开局良好。真航空从123.5万人次增至145.2万人次，易斯达航空也从67.7万人次增至82万人次，均实现增长。

为应对需求增长，韩国航司正积极扩展日本和中国航线。若去年主要扩张日本航线，今年则陆续公布中国新航线计划。济州航空宣布，4月起将开通仁川—宜昌、大邱—桂林航线（每周2班）；3月起恢复仁川—石家庄（每周2班）、釜山—石家庄（每周2班）、济州—北京（每周3班）航线。

大型航空公司（FSC）韩亚航空也加强中国航线布局。韩亚将恢复仁川—成都、仁川—重庆航线，并将仁川—北京航线从每周17班增至20班，整体中国航线运力计划扩大20%。（完）

