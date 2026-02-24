원어스, 데뷔 7주년 기념 팬콘 전석 매진

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 원어스(ONEUS)의 팬콘이 전석 매진됐다.



원어스는 오는 3월 21일과 22일 양일간 서울 광운대학교 동해문화예술회관 대극장에서 '2026 원어스 팬콘: 웰컴 투 어스그 아일랜드(ONEUS FANCON : Welcome to US's ISLAND)'를 개최한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 원어스 팬콘 포스터. [사진=비웨이브엔터테인먼트] 2026.02.20 moonddo00@newspim.com

지난 23일 오후 티켓 예매처 멜론티켓을 통해 오픈된 이번 팬콘은 티켓 오픈과 동시에 전 회차 전석 매진을 기록, 원어스의 압도적인 티켓 파워를 증명해 보였다.

현재 원어스는 팬들의 취향을 저격하는 공연을 완성하기 위한 준비에 한창이다. 공식 팬덤 투문(TOMOON)의 생일을 기념해 개최되는 만큼, 이들은 다채로운 구성으로 재미를 배가하며 팬콘을 더욱 특별하게 장식할 계획이다.



원어스는 앞서 국내외를 넘나드는 폭넓은 활동을 펼치며 남다른 활약상을 보여줬다. 이들은 미주와 아시아, 유럽 등 세계 곳곳에서 월드투어를 진행하며 글로벌 팬들과 소통을 이어간 것은 물론, 싱글 '원(原)'으로 한계 없는 콘셉트 스펙트럼을 다시금 입증하기도 했다.



뚜렷한 음악적 정체성을 바탕으로 K팝 신에서 강렬한 존재감을 자랑하고 있는 원어스. 독보적인 발자취를 남겨 온 이들이 팬콘으로 새로운 여정의 문을 열고 어떤 행보를 이어 나갈지 이목이 집중된다.

