2026.02.24 (화)
韩国与巴西正式升格为"战略伙伴关系"

纽斯频通讯社首尔2月24日电 韩国总统李在明23日与到访的巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦举行首脑会谈，决定在两国建交67周年之际，将双边关系提升为"战略伙伴关系"。

韩国总统李在明（右）23日与到访的巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦举行首脑会谈前合影。【图片=青瓦台提供】

为此，两国通过了《韩-巴四年行动计划》，以此作为引领两国在政治、经济、实质性合作及民间交流等全方位领域关系路线图。

李在明与卢拉在首脑会谈结束后，立即对外公布成果。

李在明表示："我与总统先生就进一步扩大两国间互惠经济合作达成共识。通过此次会谈，两国承诺通过签署10项谅解备忘录和协议，构建各领域实质性合作的执行框架。"

两国决定通过《通商与生产整合协定》，设立由外交部和产业通商部共同主持的高级别经济贸易委员会。

双方还决定共同促进在产业技术、农业、卫生检疫、关键矿产、包括人工智能（AI）在内的数字经济、绿色与生物经济、贸易与投资便利化等领域合作。由此，将在外交、产业通商及农业领域建立高级别对话渠道。

双方还签署关于经济金融对话的谅解备忘录，新设以两国副部长级官员为首席代表的韩-巴经济金融对话机制，讨论多边合作及宏观经济政策协调。此举有望为构建经济金融领域实质性合作基础、创造经济合作机遇奠定基础。

两国首脑还就韩半岛和平不仅关乎东北亚和平，更对世界和平产生深远影响达成共识。

双方还就为重启自2021年以来中断的韩国与南方共同市场的贸易协定谈判寻求突破口达成一致。南方共同市场是由巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭等组成的南美最大经济共同体。韩国此前已进行多轮谈判，但在商品市场开放等核心议题上未能取得进展。

卢拉邀请李在明出席国际活动并提议回访。他强调："在极端主义、虚假信息和威权主义威胁扩散的时代，守护民主价值的领导人之间的紧密合作更为重要。"

卢拉表示："已邀请总统先生出席将于4月在巴塞罗那举行的守护民主会议。希望以此为契机，进一步加强为守护民主价值而进行的合作。此次访韩适逢60年一遇的丙午年，具有特殊意义。期待在不久的将来邀请总统先生访问巴西，以回报这份温暖的款待。"（完） 

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

