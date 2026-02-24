전국 광역단체장 2월24일 일정

▲김영환 충북지사
- 증평군 순방(11:00 증평군 일원)
▲김관영 전북지사
- 공식일정 없음
▲김진태 강원도지사
- 의용소방대 산불진화대 발대식 (14:00 원주농민문화체육센터)
- 원주시자원봉사센터 현장 방문 (15:30 원주시자원봉사센터)
▲강기정 광주시장
- 통상 업무
▲김영록 전남지사
- 공식 일정 없음
▲이장우 대전시장
- 대전·충남 시도민 연대 대규모 궐기 총력전(14:00 국회)
▲최민호 세종시장
- 확대간부회의(09:00 대회의실)
- 세종시·충청지방데이터청·세종연구원 상생협력 업무협약식(11:00 세종실)
▲김태흠 충남지사
- 2026년 보훈단체 간담회(11:00 외부접견실)
- 대전·충남 시도민 연대 대규모 궐기 총력전(14:00 국회)
▲박형준 부산시장
- 임용장 수여식-3~4급 직위(09:50 의전실)
- 당신처럼 애지중지 공공형 키즈카페 개소식(10:20 부산시민공원)
- 지역 전략산업 선도기업 투자 업무협약(11:10 영상회의실)
- 문화정책포럼-대한민국의 새로운 길, 북극항로(14:00 부산항국제전시컨벤션센터)
- 국립한국해양대 총동창회 정기총회 및 회장 이취임식(18:00 롯데호텔)
▲박완수 경남지사
- 실국본부장 회의 (09:00 도정회의실)
- 북극항로 부울경 공동대응전략 정책포럼(14:30 부산항국제전시컨벤션센터)
▲김두겸 울산시장
- 시정 언론 브리핑 (10:30 시 프레스센터)
▲이철우 경북 도지사
- 통상 업무
▲유정복 인천시장
- 해외출장
▲김동연 경기도지사
- 한국노총 경기지역본부 정기대의원 대회 (14:00 수원)
- '민생경제 현장투어' 두 번째 출발 언론브리핑 (15:30 경기대표도서관 인근 잔디밭)
▲오영훈 제주도지사
- 제주특별자치도 지역균형발전위원회 제1차 회의(10:00 한라홀)
- 노후거점산단 경쟁력강화사업 협의회 Kick-Off 회의(14:00 삼다홀)
- 제주도사회복지사협회장 이취임식(15:00 복지이음마루)
