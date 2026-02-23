LG유플러스, 전세계에 미래형 AI 에이전트 선보인다

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LG유플러스가 MWC26에서 AI 통화앱 '익시오(ixi-O)'의 미래 모습인 '익시오 프로(ixi-O Pro)'를 공개한다. 단순히 통화를 기록하는 것을 넘어 나를 이해하는 커뮤니케이션 파트너로 서비스를 확장, 고객 안심을 기반으로 편의를 제공하는 '사람중심 AI'를 구현한다는 계획이다.

LG유플러스가 MWC26에서 AI 통화앱 '익시오(ixi-O)'의 미래 모습인 '익시오 프로(ixi-O Pro)'를 공개한다. 사진은 LG유플러스 직원들이 익시오를 소개하는 모습. [사진=LG유플러스]

LG유플러스는 다음달 2일(현지시각) 스페인 바르셀로나에서 열리는 MWC26에서 미래 AI 비서 서비스인 '익시오 프로'를 공개한다고 23일 밝혔다. 익시오 프로는 사용자의 통화·문자·일정 등 일상 데이터를 종합적으로 이해하고 상황에 맞는 정보를 먼저 제안하는 미래형 AI Call Agent다. 기존 익시오가 AI 비서 서비스가 고객의 요청에 반응하는 방식이었다면, 익시오의 미래 모습인 익시오 프로는 대화의 맥락과 관계를 파악해 필요한 정보를 안내하는 것이 핵심이다.

예를 들어, 사용자가 특별히 익시오를 호출하지 않아도 먼저 지난 통화에서 언급된 일정이나 해야 할 일을 정리해 알려주고, 통화 중 궁금할 수 있는 사항은 실시간으로 확인해 알려주는 방식이다. 이를 통해 사용자가 사람들과 더욱 원활하게 소통할 수 있도록 돕는다.

MWC26에서는 익시오가 장소·기기에 제약없이 확장되는 미래 모습도 그려진다. 스마트폰을 넘어 집, 오피스, 차량, 로봇 등으로 확장돼 어디서든 고객과 연결되는 보이스(Voice) 기반 슈퍼 에이전트로 진화하는 모습을 선보일 계획이다.

LG유플러스는 익시오의 미래 모습뿐만 아니라, 사람중심 AI의 근간인 '안심'을 고도화하기 위한 협업 체계도 공개한다. KB국민은행과 추진하는 통신-금융 보이스피싱 실시간 대응 협업 체계는 익시오의 AI 보이스피싱 탐지 기술과 KB국민은행의 이상거래 모니터링 시스템을 연계해, 통신 단계에서 포착된 피싱 의심 징후를 금융 거래 이전에 차단한다.

익시오는 보이스피싱 의심 패턴, 악성 앱 설치 여부, 위험 URL 접속 여부 등을 실시간으로 탐지하고, 해당 정보를 KB국민은행과 공유한다. KB국민은행은 이를 자체 모니터링 시스템과 연동해 이상 거래를 모니터링하고, 필요 시 계좌 지급 정지 등 선제적인 고객 보호 조치를 시행한다. 이 같은 협업 체계를 통해 단순히 위험을 감지하고 알림을 주는 것을 넘어 피해를 실제로 막는 역할을 할 것으로 기대된다.

LG유플러스는 이번 MWC26 전시를 통해 익시오가 고객의 일상을 이해하고 보호하는 초개인화 AI 비서로 진화하고 있음을 글로벌 시장에 알릴 계획이다. 인간중심 AI 기술을 통해 편의성과 안전이라는 두 가지 가치를 동시에 제공한다. 미래 AI 서비스의 방향성을 제시한다는 전략이다.

최윤호 LG유플러스 AI사업그룹장(상무)은 "익시오는 고객의 통화 데이터를 단순히 처리하는 AI가 아니라, 고객의 맥락을 이해하고 먼저 도움을 주는 초개인화 AI 비서로 진화하고 있다"며 "MWC26에서 선보이는 신규 기능과 금융권 협업 사례를 통해, 고객이 안심하고 AI 서비스를 이용할 수 있는 새로운 기준을 제시하겠다"고 말했다.

yuniya@newspim.com

