전국 광역단체장 2월23일 일정

▲김진태 강원도지사
- 지휘부 간담(09:10 도지사 집무실)
- 기자간담회(10:30 도청 기자실)
- 도 여성단체협의회장 이취임식 (11:00 춘천 미래웨딩홀)
- 도청 직장운동경기부사격팀 창단식 및 다짐회(15:00 별관 회의실)
- 도장애인체육회 대의원총회(16:00 춘천 세종호텔)
▲이장우 대전시장
- 주간업무회의(09:00 대회의실)
▲최민호 세종시장
- 정원도시 기본계획 수립 및 기본설계용역 중간보고회(15:00 대회의실)
▲김태흠 충남지사
- 2026년 재난관리평가(15:00 집무실)
▲김관영 전북지사
- (주)정석케미칼 불우이웃돕기 기탁식 (13:30 회의실)
- 전북도-국민연금공단-KB금융 업무협약 체결 (16:00 회의실)
▲김영환 충북지사
- 확대간부회의(09:00 대회의실)
▲이철우 경북도지사
- 인공지능 혁신인재 양성을 위한 양해각서 체결식(10:20 브리핑룸)
- 재부대구경북시도민회 정기총회 및 회장 이·취임식(18:00 부산 롯데호텔)
▲강기정 광주시장
- 청사 집무
▲김영록 전남지사
- 청사 집무
▲유정복 인천시장
- 해외출장
▲박형준 부산시장
- 제3금융중심지 지정 반대·한국거래소 지주화 대응 건의문 전달(13:20 국회 정무위원장실)
- 재부대구경북시도민회 정기총회·회장 이취임식(18:00 롯데호텔)
- 해운대그린시티아파트 입주자대표 연합회 월례회의(19:40 부산환경공단)
▲박완수 경남지사
- 실국본부장 회의(09:00 도정회의실)
- 첨단전략산업 대규모 투자협약(14:00 대회의실)
▲김두겸 울산시장
- S-OIL 샤힌프로젝트 준공 대비 기업현장지원 T/F회의 (10:30 S-OIL 온산공장 대회의실)
▲김동연 경기도지사
- 통상업무
▲오영훈 제주도지사
- 주간 혁신 성장회의(08:40 제주 공공하수처리시설)
- 제주도재향군인회 회장 이·취임식(10:20 메종글래드 제주)
- 제주지방공공기관 현장 간담회(14:00 제주4·3평화재단)
- 제주지방공공기관 현장 간담회(15:20 제주특별자치도개발공사)
