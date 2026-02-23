전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

"5일간 릴레이 특가"…SSG닷컴, '시그니처 브랜드 위크' 연다

27일까지 뷰티·패션·리빙상품 최대 60% 할인
브랜드별 SSG머니 적립·카드 청구할인 혜택

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = SSG닷컴은 오는 27일까지 5일간 '시그니처 브랜드 위크'를 열고 매일 카테고리별 인기 브랜드를 선정해 릴레이 특가 혜택을 제공한다고 23일 밝혔다.

이번 행사에서는 여행·뷰티(23일), 패션(24일), 가전(25일), 스포츠(26일), 리빙(27일) 등 라이프스타일 분야 대표 브랜드 상품을 최대 60% 할인한다. 브랜드별로 SSG머니 적립 혜택 혹은 카드 청구할인 혜택을 받을 수 있다.

SSG닷컴은 오는 27일까지 5일간 '시그니처 브랜드 위크'를 연다고 23일 밝혔다. [사진=SSG닷컴]

SSG닷컴은 이날 오후 8시 방송되는 파라다이스시티와의 10번째 단독 라이브를 통해 조식 특전 등이 포함된 숙박 패키지를 선보인다. 같은 날 키엘 '콜라겐 UV 선세럼'의 쓱닷컴 단독 선론칭 기념 이벤트도 진행한다. 오는 24일에는 빈폴의 봄 패션 상품을 최대 60% 할인 판매한다.

25일에는 '가전 수퍼세일' 행사가 진행된다. 신세계몰과 신세계백화점몰 디지털가전 상품 10만원 이상 구매 시 최대 10만원까지 할인되는 '10% 무제한 쿠폰'을 지급한다. 대표 상품으로 LG전자 워시타워, 닌텐도스위치, 스메그 토스트기, 필립스 전기면도기, 다이슨 AI 로봇청소기 등을 특가로 준비했다.

26일에는 르무통과 나이키의 운동화 및 스포츠 의류 할인이 이어지며, 마지막 날인 27일에는 리바트 가구와 스타벅스 데스크 컬렉션을 할인가에 구매할 수 있다.

SSG닷컴 관계자는 "매일 다른 카테고리의 브랜드 특가상품을 만나보기 바란다"며 "쓱세븐클럽 회원이라면 쌓인 적립금을 활용해 체감 혜택을 더욱 높일 수 있다"고 말했다.

shl22@newspim.com

