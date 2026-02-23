하나은행, 시니어 건강한 일상 위해 'AI 안부 서비스' 도입

원하는 요일과 시간에 전화 걸어 안부 묻고 생활 정보 전달

하나더넥스트 상담 받은 선착순 300명에게 서비스 이용 쿠폰

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 시니어 손님의 건강한 일상을 위해 금융권 최초로 AI 기반 맞춤형 전화 서비스인 'AI 안부서비스' 도입 계획을 23일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 시니어 손님의 건강한 일상을 위해 금융권 최초로 AI 기반 맞춤형 전화 서비스인 'AI 안부서비스' 도입 계획을 23일 발표했다. [사진=하나은행]2026.02.23 dedanhi@newspim.com

이 서비스는 AI 목소리 '든든이'를 통해 손님이 원하는 요일과 시간에 정기적으로 전화를 걸어 안부를 묻고 생활 정보를 전달하는 형식이다. 특별히 기기나 앱 설치 없이 쉽게 이용할 수 있어 디지털 환경에 익숙하지 않은 고령층도 편리하게 사용할 수 있다.

'든든이'의 대화 주제는 시니어의 관심사와 생활 패턴을 반영해 구성되며, 건강 관리, 제철 음식, 문화 및 여가 등 유용한 정보를 제공한다. 이를 통해 혼자 생활하거나 가족과 떨어져 있는 손님에게는 정서적인 안정감도 더할 수 있다.

서비스 신청 방법은 간단하다. 하나더넥스트 상담을 받은 선착순 300명에게 서비스 이용 쿠폰이 제공되며, 이를 통해 손님이 직접 신청할 수 있다. 하나은행은 시범 운영 기간 동안 손님의 의견을 반영해 서비스 대상과 기능을 점진적으로 확대할 계획이다.

이은정 하나은행 WM본부 본부장은 "시니어 손님의 건강한 일상과 디지털 포용성을 높이기 위해 전화 기반의 AI 서비스를 출시했다"며 "하나더넥스트를 통해 시니어의 금융과 일상까지 통합 지원하는 다양한 서비스를 지속적으로 제공할 것"이라고 말했다.

하나금융그룹의 시니어 특화 브랜드인 하나더넥스트는 은퇴 설계, 자산 관리, 상속과 증여 등 다양한 금융 솔루션을 제공하고 있으며, 상담을 원하는 손님은 전화나 홈페이지, 그리고 하나원큐 앱을 통해 신청할 수 있다.

dedanhi@newspim.com