경남교육청, 두 자녀 이상 가정 신입생 30만원 지원

경제 부담 완화와 저출생 해결 목표

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 학부모의 교육비 부담을 덜고 저출생 문제 해소에 나섰다. 도교육청은 2026학년도 초·중·고 및 특수학교 신입생을 대상으로 '다자녀 가정 입학준비물품 구입비'를 지원한다고 23일 밝혔다.

경남도교육청이 학부모의 경제적 부담을 덜고 저출생 위기를 극복하는 데 동참하기 위해 2026학년도 초중고, 특수학교 신입생에게 '다자녀 가정 입학준비물품 구입비'를 지원한다. 사진은 경남도교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2024.02.02.

이번 사업은 두 자녀 이상 가구의 입학생 1인당 30만 원을 바우처 포인트로 지급하는 방식이다. 도교육청은 2026학년도 신규 입학생 약 6만6000명이 혜택을 받을 것으로 내다봤다.

도교육청은 2019년부터 다자녀 가정의 교육비 부담 완화를 위한 바우처 지원사업을 실시해 왔다. 기존에는 세 자녀 이상 가정의 셋째부터 지급했으나, 2024년부터는 두 자녀 이상 가정의 첫째 자녀까지로 대상을 확대해 교육 복지 범위를 넓혔다.

지원금은 농협은행과 협약을 체결해 발급하는 '경상남도교육청 다자녀 지원카드'에 충전된다. 지원을 희망하는 학부모나 학생은 3월 입학학교에 신청서와 다자녀 증빙서류를 제출한 뒤, 농협은행 누리집 또는 영업점을 통해 카드를 받을 수 있다.

바우처는 경남지역 내 문구점, 서점, 신발·가방·의류 판매점, 안경점 등에서 사용 가능하며, 온라인 결제는 제한된다.

이종섭 교육복지과장은 "다자녀 가정의 입학 시기 경제적 부담을 줄이고 저출생 문제 해결에도 기여하길 바란다"며 "교육 복지 강화를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

