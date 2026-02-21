경남교육청 덕유학생교육원 '교직원에 숙박공간 개방' 호응

사계절 테마형 운영 확대 계획
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청 덕유학생교육원은 겨울방학 기간 운영한 '신년맞이 남덕유산 눈꽃여행 숙박공간 제공' 사업이 교직원들로부터 높은 만족을 얻었다고 21일 밝혔다.
덕유학생교육원은 지난해 12월 31일부터 올해 2월 7일까지 5회에 걸쳐 도내 교직원과 가족 등 220여 명에게 숙박시설을 개방했다. 학생 수련활동이 없는 비수기를 활용해 교직원 복지와 공공자원 활용도를 높이기 위한 취지다.
만족도 조사 결과 숙소 청결도와 실내 온도, 쾌적성 항목에서 응답자 전원이 '만족' 이상을 선택했다. 예약과 신청 절차 편의성 부문에서는 97.5%가 긍정 평가를 내리며 행정서비스 효율성도 입증됐다.
이용객들은 "따뜻하고 청결한 객실에서 피로를 풀 수 있었다", "분리된 욕실 구조와 합리적 이용료로 가족 여행지로 적합했다"고 호평했다.
덕유학생교육원은 이번 시범 운영 성과를 바탕으로 숙박사업 확대를 검토하고 있다. 방학기간에 한정하지 않고 사계절 테마형 방식으로 운영을 넓혀 도내 교육가족 누구나 이용할 수 있도록 한다는 계획이다.
김결수 원장은 "이용자들의 목소리를 반영해 단순한 숙박을 넘어 자연과 쉼이 있는 힐링 공간으로 발전시키겠다"며 "고객 만족을 최우선 가치로 삼아 운영의 완성도를 높여가겠다"고 말했다.
