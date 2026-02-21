李대통령 "한국 언론, 친위쿠데타 판결 왜 미국에 묻나" 강력 비판

"사법 판결 입장을 왜 외국 정부에 질의하나

내정 간섭 문제 제기가 정상적 언론 모습 아닐까"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 21일 "왜 국내 문제, 그것도 정치와 독립된 사법 판결에 대한 입장을 외국 정부에 질의하느냐"고 강하게 비판했다.

이 대통령은 이날 아침 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "근본적 문제는 한국의 일부 언론이 국내 문제에 대한 의견을 외국 정부에 물어본다는 것"이라고 지적했다.

이재명 대통령이 10일 오전 청와대 세종실에서 5회 국무회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

또 이 대통령은 "외국 정부가 국내 문제에 관여하면 내정 간섭이라고 문제 제기하는 것이 언론의 정상적 모습이 아닐까"라고 말했다.

특히 이 대통령은 "한국의 친위 군사 쿠데타 재판에 대한 입장을 미국에만 물었는지 아니면 일본과 중국, 유럽 등 다른 나라에도 물었는지 궁금하다"고 지적했다.

이 대통령의 이같은 지적은 지난 19일(현지 시간) 미국 백악관과 한국 언론의 질의응답 과정에서 한국의 민주주의와 사법시스템, 국가주권의 문제를 왜 외국 정부에 묻느냐는 강한 비판으로 보인다.

미 백악관은 당시 한국의 한 언론이 '윤석열 전 대통령에 대한 1심 판결에 대한 입장'을 묻자 "해당 사법 사안에 대해 어떠한 입장도 취하지 않는다"고 답했다.

다만 미 백악관은 "우리는 한국에서 정치적 동기에 의한 표적화, 특히 종교 지도자나 미국 기업을 대상으로 한 사례에 대한 보도에 여전히 우려하고 있다"고 말했다.

이처럼 한미 간에 민감한 발언이 나온 이후 미 국무부는 20일(현지 시간) 수습에 나섰다.

국무부 대변인은 한국 언론 질의에 대한 서면 답변으로 "한국 사법 시스템의 사안이며 미국은 민주적 제도의 독립성을 존중한다"는 입장을 냈다.

미 국무부는 "이는 한국 사법 시스템의 문제이며 미국은 민주적 제도의 독립성을 존중한다"고 한국의 민주주의와 사법 시스템의 독립성을 존중한다는 입장을 분명히 했다.

pcjay@newspim.com