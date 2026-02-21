부산시, 낙동강 취수원 다변화사업 관계기관 간담회…해법 논의

주민 의견 반영 및 협의체 구성 예정
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 20일 오후 4시 경남도청에서 '낙동강 취수원 다변화사업 관계기관 간담회'를 열고 물 문제 해결을 위한 실질적 방안을 논의했다고 21일 밝혔다.
이날 간담회에는 박형준 부산시장과 박완수 경남지사, 박상웅 국회의원을 비롯해 오태완 의령군수, 성낙인 창녕군수, 기후에너지환경부 물이용정책관, 창녕군 반대대책위원장 등 7명이 참석했다. 합천군과 창원·양산·함안·김해시 부단체장도 배석해 낙동강 수계 전역의 지자체가 모두 참여했다.
기후에너지환경부는 간담회에서 낙동강 취수원 다변화사업 추진 현황을 설명하고, 반대대책위가 제기한 취수지점별 계획과 지하수위 영향, 손실보상 대책 등을 밝혔다. 부산시는 부산-창녕 상생발전기금 조성, 지역 학생 장학금 및 기숙사 지원, 농산물 구입 확대 등 지역 상생 방안을 제시했다.
토론에서는 창녕함안보·합천창녕보 개방 문제에 대한 정부의 확실한 입장을 요구하는 목소리가 집중됐다. 참석자 전원은 보 개방에 따른 지하수위 저하 우려를 언급하며, 문제 해결 없이는 취수원 다변화사업 추진이 어렵다고 한목소리를 냈다.
부산시와 경남도는 주민 의견을 적극 반영하기로 하고, 2월 중 창녕군 주민설명회를 열며 3월 초에는 차관급 인사가 참여하는 상설협의체를 구성해 보 개방, 피해대책, 상생지원 방안 등을 논의할 계획이다.
박형준 부산시장은 "부산시와 경남도가 머리를 맞대 물 문제 해결에 나선 것은 큰 진전"이라며 "관계 지자체가 모두 참여한 만큼 의미 있는 논의가 이루어졌다. 주민이 동의할 수 있는 여건을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
이어 "기후부의 역할이 결정적이라는 점에 모두가 공감했다"며 "정부가 적극적으로 해법을 제시해야 한다"고 강조했다.
