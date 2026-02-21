3연패 눈앞에서 후배에게 길 터준 '전설' 최민정의 눈물

통산 올림픽 메달 7개... 동·하계 올림픽 최다 메달 보유자 우뚝

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '리빙 레전드' 최민정(성남시청)이 3연패 위업의 순간을 눈앞에 두고 절친 후배에게 길을 터줬다. 그는 한국 선수 동·하계 올림픽 최다 메달 기록자로 올라서는 또 하나의 이정표를 세웠다.

최민정은 21일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승에서 은메달을 따 통산 올림픽 메달을 7개로 늘렸다. 2018년 평창에서 1500m와 3000m 계주 금메달, 2022년 베이징에서 1500m 금메달과 1000m, 3000m 계주 은메달을 수확했고 이번 대회에서도 3000m 계주 금메달과 1500m 은메달을 보탰다.

밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 최민정이 21일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결선에서 2위로 통과한 뒤 태극기를 두르고 눈물을 흘리고 있다. 2026.2.21 psoq1337@newspim.com

종전 최다 보유자인 진종오, 김수녕, 이승훈(6개)을 넘어선 한국 선수 동·하계 올림픽 최다 메달 기록이며, 금메달 4개로 전이경과 함께 동계 올림픽 한국 선수 최다 금메달 공동 1위에도 올랐다.

최민정은 이날 결승선을 통과한 뒤 김길리를 먼저 안아주며 축하했다. 태극기를 두르고 링크를 돌며 환호하는 한국 교민들을 보며 눈물을 흘렸다.

7개의 올림픽 메달을 거둔 최민정의 12년은 견제와 압박과의 싸움이었다. 힘이 좋은 판커신은 몸싸움으로 밀어붙였고 쉬자너 스휠팅과 산드라 펠제부르는 힘과 속도로, 킴 부탱이 이끄는 캐나다는 조직적으로 최민정의 아웃코스 질주를 견제했다.

2025-2026시즌에는 캐나다의 신예 코트니 사로가 세계 무대를 석권하며 최민정을 압박했다. 사로는 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 1~4차 대회 개인전에서 금메달만 5개를 따내며 최정상에 섰고 최민정은 금메달 1개에 그쳤다. 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽이 쉽지 않은 무대가 될 것이라는 전망이 나왔다.

최민정은 변화를 택했다. 태극마크를 잠시 내려놓고 개인 훈련에 집중했다. 스피드 대신 완급을 조정하며 체력 대신 전술을 다듬었다. 체력과 스피드만으로 정면 승부하기엔 부담이 따른다고 판단했다. 전술과 상대 분석에 공을 들인 땀방울은 이번 대회 계주 금메달과 1500m 은메달로 결실을 맺었다.

