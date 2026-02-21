프리 스키 이승훈, 연습 중 무릎 부상... 결선 출전 포기

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 프리스타일스키 하프파이프 사상 처음으로 동계올림픽 결선에 오른 이승훈(한국체대)이 연습 중 불의의 사고을 입고 결선 무대를 밟지 못했다.
이승훈은 20일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나동계올림픽 남자 하프파이프 예선에서 76점을 받아 10위에 올랐다. 출전 선수 25명 가운데 상위 12명에게 주어지는 결선 티켓을 거머쥐었다. 하지만 예선 뒤 진행된 공식 연습에서 착지 과정 중 무릎을 다쳤다. 이승훈은 통증 속에서도 1차 시기를 건너뛰고 2차 도전을 준비했으나 끝내 출전하지 못하고 DNS(Did Not Start)로 처리됐다.
이승훈은 2022년 베이징 동계올림픽에서 16위에 그쳐 결선 문턱을 넘지 못했다. 4년 뒤 한국 프리스타일스키 하프파이프 선수로는 처음 올림픽 결선에 올랐다.
예선은 당초 하루 앞서 열릴 예정이었다. 리비뇨 지역에 많은 눈이 쏟아지며 일정이 하루 밀렸다. 이승훈은 1차 시기에서 76점을 받아 추가 시도 없이도 결선 진출은 확정적이었다. 한국 선수단에 가장 늦게 합류한 문희성(한국체대)은 예선에서 35점을 받아 22위에 그쳤다.
