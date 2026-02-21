전체기사 최신뉴스 GAM
유럽증시, 미 대법원 '트럼프 관세 위법' 판결에 일제히 상승… 몽클레어 13.4% 급등

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 20일(현지 시간) 유럽 주요국 증시가 일제히 올랐다. 

미국 연방대법원이 도널드 트럼프 대통령의 '상호관세' 부과를 위법이라고 판결한 소식이 알려지면서 강한 오름세를 보였다.

미국 경제는 국내총생산(GDP) 성장률과 물가 지표가 엇갈린 신호를 보냈다. 연방준비제도(Fed)가 신중한 스탠스를 취할 것이라는 관측이 제기됐다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 5.23포인트(0.84%) 오른 630.56으로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 217.12포인트(0.87%) 상승한 2만5260.69로, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 59.85포인트(0.56%) 뛴 1만686.89에 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 116.71포인트(1.39%) 전진한 8515.49로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 678.76포인트(1.48%) 오른 4만6472.98에 마감했다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 168.50포인트(0.94%) 상승한 1만8186.00으로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

미 대법원은 트럼프 대통령이 국제긴급경제권한법(IEEPA)을 근거로 세계 각국에 상호관세를 부과한 것이 위법이라고 판결했다. 대통령이 의회로부터 명백한 권한을 부여받지 않았기 때문이라고 했다. 

S&P 500 지수 등 미국의 주요 증시는 개장 초반부터 상승세를 보였다. 

IG 최고 시장 전략가 크리스 보챔프는 "(이번 판결에) 좋은 점도 덜 좋은 점도 있다"면서 "시장이 항상 두려워하는 이 전설적인 불확실성을 증가시킬 것"이라고 전망했다. 

그는 "트럼프 대통령이 다른 방법을 통해 관세를 부과하려 할 것으로 예상된다"며 "시장은 앞으로 이를 가격에 반영해야 할 것"이라고 했다. 

미국의 경제성장률과 물가는 신호가 엇갈렸다. 

작년 4분기 GDP 성장률은 전년도 같은 기간에 비해 1.4% 오르는데 그쳤다. 3분기 4.4%에서 크게 낮아진 수치였다. 

반면 12월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 2.9%로 예상보다 0.1%포인트 높았다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가지수는 3% 올랐다. 연준 목표치인 2%를 크게 웃돌았다. 

이에 따라 연준이 기준금리 수준에 변화를 주지 않을 가능성이 크다는 관측이 제기됐다. 

주요 섹터 중에서는 개인 및 가정용품 업종이 2.2% 상승했고, 명품 섹터는 2.9% 올랐다. 에너지주는 0.6% 내렸다. 

이탈리아 명품 브랜드 몽클레어(Moncler)는 아시아와 미주에서의 견조한 성장 덕분에 4분기 매출이 7% 증가했다고 발표하며 13.4% 급등했다.

지난해 전체적으로는 31억3000만 유로의 매출을 기록해 전년보다 3% 증가, 애널리스트들의 예상치를 상회했다. 

이탈리아 보험사 유니폴(Unipol)은 연간 순이익이 36.8% 증가했다고 발표하며 8.7% 상승했다.

스위스의 생명과학 기업 지그프리드(Siegfried)는 연간 매출이 애널리스트 예상에 약간 못 미치면서 8.8% 하락했다. 

광산 대기업 앵글로아메리칸은 지난해 조정 핵심 영업이익이 64억 달러로 전년도(63억 달러)보다 소폭 증가했다고 발표한 후 1.1% 올랐다. 

미 CNBC는 "구리와 고급 철광석 부문의 호실적과 연간 18억 달러에 달하는 비용 절감 노력이 효과를 봤다"며 "순부채는 86억 달러로 감소했다"고 전했다. 

다만 이 업체는 다이아몬드 자회사 드비어스가 23억 달러 규모의 세전 자산 평가손으로 37억 달러의 순손실을 기록했다. 던컨 완블라드 최고경영자(CEO)는 "드비어스 분사 절차가 순조롭게 진행되고 있다"고 말했다. 

한편, 영국 통계청(ONS)은 영국의 1월 소매 판매가 1.8% 증가한 것으로 나타났다고 발표했다. 이는 전달의 증가율 0.4%보다 더 높아진 수치였다.  

또 영국 정부 재정은 1월에 304억 파운드의 흑자를 기록했다. 전년 같은 기간의 두 배에 달하는 규모였다. 2025년 4월 회계연도 시작 이후 공공 부채는 1121억 파운드로, 전년 동기 대비 11.5% 감소했다.

ihjang67@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
