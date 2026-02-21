안성시, '안성맞춤 문화장인' 모집…공예 분야 최대 6명 선발

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 대한민국 문화도시 조성사업의 일환으로 '2026 안성맞춤 문화장인' 선발을 위한 후보자 모집에 나섰다고 21일 밝혔다.
안성맞춤 문화장인은 금속·목공 등 공예 산업 전반에서 숙련된 기술과 창작 역량을 보유한 안성시 소재 창작자로, 지역 문화를 확산하고 경쟁력 있는 문화 비즈니스를 창출하는 문화도시 안성의 핵심 인력이다.
이번 모집은 공예 분야에서 창작활동을 수행하는 개인 또는 팀을 대상으로 하며, 최대 6명 내외를 선발할 예정이다.
지원 자격은 안성시 거주자 또는 안성시 소재 사업자등록증을 보유한 공예 산업 종사자이며, 접수는 11일부터 3월 6일까지다.
선발된 문화장인에게는 맞춤형 교육, 전문 멘토링, 상품 개발, 유통 및 홍보 지원 등 창작과 비즈니스 역량 강화를 위한 문화장인학교의 특성화 교육과정이 제공된다.
시 관계자는 "안성맞춤 문화장인은 문화도시 안성의 지속가능한 문화생태계를 이끌 핵심 인재"라며 "창의적이고 열정적인 공예인들의 많은 참여를 기대한다"고 말했다.
시는 지난해까지 유기·목공예·전통한지공예·가죽공예 등 분야에서 총 19명의 문화장인을 발굴·육성했다.
