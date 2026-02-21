폴리텍 안성 반도체융합캠퍼스-리부트코리아, 취업지원 협약

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스(학장 이해춘)가 ㈜리부트코리아와 재학생 취업 지원을 위한 업무협약을 체결했다.
21일 폴리텍대에 따르면 이번 협약은 구직자들의 취업경쟁력 향상과 고용지원서비스를 강화하고 양 기관이 교육·정보 교류·취업알선 등 다양한 분야에서 실질적인 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.
협약에는 구직자의 진로·취업·창업 역량강화를 위한 교육자료 및 지원서비스 정보 교환, 구인·구직 활성화를 위한 고용정보 상호 제공, 구직자의 직무 이해도 제고를 위한 현장견학 및 정보 교환, 구인·구직 촉진을 위한 공동 홍보 활동 및 상담 지원 등이 담겼다.
이날 이해춘 학장은 "이번 협약은 재학생과 지역 청년들의 취업 기회를 확대하기 위한 중요한 발판"이라며 "앞으로도 산업체와의 협력을 확대해 학생들이 원하는 분야에 성공적으로 진출할 수 있도록 적극적인 취업 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.
이에 따라 양 기관은 반도체 산업을 비롯한 다양한 분야의 인재 발굴과 취업 연계를 강화하고, 구직자들에게 실제적인 진로·취업 지원 서비스를 제공할 계획이다.
한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스는 실무중심 교육을 기반으로 산업 현장에서 필요한 인재를 양성해 왔으며, ㈜리부트코리아는 맞춤형 취업 지원 플랫폼을 운영하며 취업 준비생들에게 다양한 고용지원서비스를 제공하고 있다.
한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스는 경기도 안성시에 위치한 국내 유일의 반도체 종합기술 특성화 대학이다.
lsg0025@newspim.com