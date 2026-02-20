청주대, 2025학년도 전기 학위수여식…2703명 학위 받아

김윤배 총장 "두려움 없이 도전하길" 응원
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주대학교는 20일 보건의료과학대학 청암홀에서 2025학년도 전기 학위수여식을 열었다.
이날 학위수여식에서는 학사 2449명, 석사 161명, 박사 93명 등 총 2703명이 학위를 받았다.
예술대학 시각디자인학과 은지원 씨가 전체 수석 졸업생으로 선정돼 학교법인 청석학원 이사장 표창을 받았다.
단과대학별 수석 졸업자는 경상대학 조소연(회계학과), 인문사회대학 김동휘(사회복지학과), 공과대학 배정혁(토목환경공학전공), 직할학부 김상현(항공기계공학과), 보건의료과학대학 고하은(간호학과) 씨가 각각 수상해 총장상을 받았다.
또 재학 중 학교와 사회 발전에 이바지했거나 학생 자치활동을 통해 면학 분위기 조성에 공헌한 최재혁(스포츠재활학과), 황원택(관광경영학과), 김유현(스포츠재활학과), 박태영(회계학과), 장성원(지적학과), 최원석(건축공학과), 김광수(산업디자인학과), 안재환(스포츠재활학과), 김태관(항공기계공학과), 박지원(정치행정학전공), 연제승(무인항공기학과), 박용현(군사학과) 학생이 공로상을 수상했다.
김윤배 총장은 축사에서 "여러분은 이제 사회를 이끌어 나갈 주역으로 우뚝 섰다"며 "치열한 경쟁의 무대에서 자신 있게 나아가길 바란다"고 말했다.
이어 "세상만사에 두려움 없이 최선을 다하면 해내지 못할 일이 없다"며 "청주대와 12만 동문이 여러분의 성공적인 삶을 응원하겠다"고 덧붙였다.
