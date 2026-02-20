세종시 '청렴사회 민관협의회' 신규 위원 5명 위촉

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종시는 20일 시청에서 '청렴사회 민관협의회' 제5기 신규 위원 5명을 위촉했다고 밝혔다.
이번 위촉식은 지난해 11월 개정된 '세종시 청렴사회 민관협의회 설치 및 운영에 관한 조례'에 따른 후속 조치다.
시는 조례 개정에 따라 다양한 분야에서 전문성을 갖췄고 시민 사회 목소리를 대변할 수 있는 신규 위원 5명을 추가 위촉했다.
신규 위촉을 포함해 총 20명으로 구성된 청렴사회 민관협의회 위원들은 다음해 7월 10일까지 ▲청렴시민감사관 겸직 ▲주요 정책사업 민원 점검 ▲소극행정·불편사항 등 발굴 ▲청렴 문화 확산 활동 등 역할을 맡게 된다.
위촉식에 이어 진행된 정기회의에서는 청렴도 향상을 위한 다양한 의견을 나눴다. 시는 이날 논의된 민간위원 의견을 반영해 '2026년 반부패·청렴 추진계획'을 보완하고 다음달까지 최종 확정한다는 방침이다.
최민호 시장은 "진정한 청렴이란 갑질을 근절하고 서로를 존중하며 공정의 가치를 실천하는 고차원적인 품격"이라며 "민과 관이 함께 손잡고 우리 사회 전반에 품격있는 문화를 확산시켜 누구나 살고 싶어 하는 세종을 만들자"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com