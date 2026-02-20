[인사] 충남교육청

충남교육청 3월 1일자 일반직공무원 인사
◇4급 승진
▲충남대전교육행정통합추진단 부단장 맹수호 ▲총무과 총무팀장 류홍 ▲학생교육문화원 문헌정보부장 이희빈 ▲평생교육원 문헌정보부장 황선성
◇5급 전보
▲감사관 감사3팀장 이영우 ▲충남대전교육행정통합추진단 행정통합팀장 장영자 ▲학교지원과 학생배치팀장 김세정 ▲교원인사과 고시팀장 서문학 ▲체육건강과 학교급식팀장 이지훈 ▲재무과 계약팀장 고희경 ▲재무과 정보보호팀장 이복희 ▲국제교육원 총무부장 황정임 ▲한국식품마이스터고 행정실장 조진숙 ▲천안교육지원청 재무과장 윤여찬 ▲보령교육지원청 행정과장 신재민 ▲아산교육지원청 재무과장 이은남 ▲부여교육지원청 행정과장 이종삼 ▲서부평생교육원 문헌정보부장 김도연 ▲성환도서관장 이인하 ▲꿀벌도서관장 정성택
◇5급 교명변경
▲충남관광보건고 행정실장 강찬행
◇6급 전보
▲감사관 최대권 ▲충남대전교육행정통합추진단 이혜인, 장민정, 김웅태 ▲예산과 최영현 ▲총무과 민경선 ▲보령 허은정
◇6급 휴직
▲장현진
◇6급 교명변경
▲충남관광보건고 박대성 ▲한국국제비즈니스고 행정실장 신대용
◇6급 직제개편
▲재무과 엄기용
◇6급 지원근무 해제
▲아산남성초 최민기
◇6급 승진
▲대천여자고 이경진 ▲보령 함현정 ▲아산 정진희, 김혜경 ▲논산계룡 송인정 ▲예산 박명숙
◇7급 전보
▲소통담당관 이진수 ▲감사관 박미라, 양지선 ▲충남대전교육행정통합추진단 전서윤, 김영지, 유의성, 윤홍희 ▲예산과 이해인 ▲학교지원과 이예지 ▲유아교육복지과 황희선 ▲미래인재과 정윤희 ▲총무과 이민규, 김강산 ▲행정과 조윤정 ▲재무과 박설 ▲미래학교추진단 김지연 ▲교육연수원 장화일 ▲충남과학고 송기수 ▲부여정보고 김정연 ▲체육건강과 문호정 ▲충남다우리학교 행정실장 배정미
◇7급 휴직
▲온상덕, 강미현, 석우조
◇7급 휴직연장
▲임수정
◇7급 복직
▲천안 서민덕 ▲당진 김미고
◇기록연구사 복직
▲태안 박완규
◇7급 파견
▲총무과(타슈켄트 한국교육원 파견) 이종익 ▲총무과(태국 한국교육원 파견) 한은성
◇7급 파견연장
▲중등교육과(뉴욕한국교육원 파견) 추진아
◇7급 교명변경
▲충남관광보건고 김정규 ▲한국국제비즈니스고 유진환
◇7급 직제개편
▲재무과 권선수
◇7급 승진
▲웅천고 정현우 ▲온양용화고 김해리 ▲아산스마트팩토리마이스터고 박휘찬 ▲만리포고 오강훈 ▲천안교육지원청초등교육과(천안시청 파견) 이효제 ▲공주 고현정, 김지희 ▲아산 신희수, 조희수, 정슬기 ▲서산 설나라 ▲논산계룡 최효식 ▲당진 이현경, 권성택 ▲홍성 윤수호, 조가을, 정은실 ▲예산 이상민 ▲태안 김도현 ▲청양 김선애
◇8급 전보
▲충남대전교육행정통합추진단 정진경, 김도희 ▲도의회사무처 이은호 ▲진로융합교육원 송범수 ▲당진정보고 홍현정 ▲부여 박종현 ▲천안 이미경
◇8급 휴직
▲김현정, 유하송, 김유진, 정현진, 이미현, 신은선, 정종필, 남덕우, 이재영
◇8급 복직
▲초등특수교육과 김수황 ▲천안 권다은 ▲아산 김현비 ▲부여 송용호
◇8급 교명변경
▲충남관광보건고 김송이 ▲한국국제비즈니스고 정현우, 윤주영
◇8급 승진
▲주산산업고 송지현 ▲국방항공고 이송희 ▲강경상업고 배진영 ▲당진고 조정환 ▲합덕제철고 최수지 ▲천안 한혜원, 강진영, 이요성, 김나현 ▲공주 신수현 ▲보령 박푸름, 임가연, 정나경, 김원희, 강승원, 조율 ▲아산 김수정, 김대현 ▲서산 장정윤, 박가은, 조민영 ▲논산계룡 박영찬, 이은정, 최아현, 양지혜 ▲당진 유재욱, 최민서, 김지연, 백소연, 윤기은 ▲금산 김수환, 김민석 ▲서천 조수정 ▲청양 전혜강, 한정현 ▲홍성 한하정, 김수연, 최지혜, 장진성 ▲천안 이홍준 ▲안전수련원 김유선 ▲유아교육원 송은하 ▲이순신고 송진형 ▲아산충무고 허다원 ▲공주 권현호, 김민주 ▲보령 조성진 ▲아산 윤지순, 백미남, 최종숙 ▲논산계룡 김성민 ▲당진 장진영, 이소림, 김현분 ▲홍성 박라미 ▲예산 이가영, 이해숙 ▲태안 기윤순 ▲해양수련원 김정윤 ▲과학교육원 김영찬 ▲공주생명과학고 남덕우 ▲아산충무고 임준영 ▲천안 김승찬 ▲아산 조도현 ▲논산계룡 이형진 ▲당진 손찬민 ▲홍성 김인섭 ▲부여 권주창
◇9급 전보
▲충남다우리학교 신은수
◇9급 교명변경
▲충남관광보건고 이정희 ▲한국국제비즈니스고 김은양
◇9급 신규
▲홍성고 김유빈 ▲충남반도체마이스터고 송아리 ▲보령 심예원, 이난영 ▲서산 안혜민, 정수연, 최지훈 ▲당진 김다영, 김진환, 원예지, 임지연 ▲부여 정운학 ▲홍성 모상현 ▲예산 김지애, 이재학 ▲태안 김성경, 김솔희, 양승환 ▲충남체육고 진선하 ▲청양 김현주
