전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.21 (토)
KYD 디데이
전국 대전·세종·충남

속보

더보기

[인사] 충남교육청

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

충남교육청 3월 1일자 일반직공무원 인사

◇4급 승진
▲충남대전교육행정통합추진단 부단장 맹수호 ▲총무과 총무팀장 류홍 ▲학생교육문화원 문헌정보부장 이희빈 ▲평생교육원 문헌정보부장 황선성

◇5급 전보
▲감사관 감사3팀장 이영우 ▲충남대전교육행정통합추진단 행정통합팀장 장영자 ▲학교지원과 학생배치팀장 김세정 ▲교원인사과 고시팀장 서문학 ▲체육건강과 학교급식팀장 이지훈 ▲재무과 계약팀장 고희경 ▲재무과 정보보호팀장 이복희 ▲국제교육원 총무부장 황정임 ▲한국식품마이스터고 행정실장 조진숙 ▲천안교육지원청 재무과장 윤여찬 ▲보령교육지원청 행정과장 신재민 ▲아산교육지원청 재무과장 이은남 ▲부여교육지원청 행정과장 이종삼 ▲서부평생교육원 문헌정보부장 김도연 ▲성환도서관장 이인하 ▲꿀벌도서관장 정성택

◇5급 교명변경
▲충남관광보건고 행정실장 강찬행

◇6급 전보
▲감사관 최대권 ▲충남대전교육행정통합추진단 이혜인, 장민정, 김웅태 ▲예산과 최영현 ▲총무과 민경선 ▲보령 허은정

◇6급 휴직
▲장현진

◇6급 교명변경
▲충남관광보건고 박대성 ▲한국국제비즈니스고 행정실장 신대용

◇6급 직제개편
▲재무과 엄기용

◇6급 지원근무 해제
▲아산남성초 최민기

◇6급 승진
▲대천여자고 이경진 ▲보령 함현정 ▲아산 정진희, 김혜경 ▲논산계룡 송인정 ▲예산 박명숙

◇7급 전보
▲소통담당관 이진수 ▲감사관 박미라, 양지선 ▲충남대전교육행정통합추진단 전서윤, 김영지, 유의성, 윤홍희 ▲예산과 이해인 ▲학교지원과 이예지 ▲유아교육복지과 황희선 ▲미래인재과 정윤희 ▲총무과 이민규, 김강산 ▲행정과 조윤정 ▲재무과 박설 ▲미래학교추진단 김지연 ▲교육연수원 장화일 ▲충남과학고 송기수 ▲부여정보고 김정연 ▲체육건강과 문호정 ▲충남다우리학교 행정실장 배정미

◇7급 휴직
▲온상덕, 강미현, 석우조

◇7급 휴직연장
▲임수정

◇7급 복직
▲천안 서민덕 ▲당진 김미고

◇기록연구사 복직
▲태안 박완규

◇7급 파견
▲총무과(타슈켄트 한국교육원 파견) 이종익 ▲총무과(태국 한국교육원 파견) 한은성

◇7급 파견연장
▲중등교육과(뉴욕한국교육원 파견) 추진아

◇7급 교명변경
▲충남관광보건고 김정규 ▲한국국제비즈니스고 유진환

◇7급 직제개편
▲재무과 권선수

◇7급 승진
▲웅천고 정현우 ▲온양용화고 김해리 ▲아산스마트팩토리마이스터고 박휘찬 ▲만리포고 오강훈 ▲천안교육지원청초등교육과(천안시청 파견) 이효제 ▲공주 고현정, 김지희 ▲아산 신희수, 조희수, 정슬기 ▲서산 설나라 ▲논산계룡 최효식 ▲당진 이현경, 권성택 ▲홍성 윤수호, 조가을, 정은실 ▲예산 이상민 ▲태안 김도현 ▲청양 김선애

◇8급 전보
▲충남대전교육행정통합추진단 정진경, 김도희 ▲도의회사무처 이은호 ▲진로융합교육원 송범수 ▲당진정보고 홍현정 ▲부여 박종현 ▲천안 이미경

◇8급 휴직
▲김현정, 유하송, 김유진, 정현진, 이미현, 신은선, 정종필, 남덕우, 이재영

◇8급 복직
▲초등특수교육과 김수황 ▲천안 권다은 ▲아산 김현비 ▲부여 송용호

◇8급 교명변경
▲충남관광보건고 김송이 ▲한국국제비즈니스고 정현우, 윤주영

◇8급 승진
▲주산산업고 송지현 ▲국방항공고 이송희 ▲강경상업고 배진영 ▲당진고 조정환 ▲합덕제철고 최수지 ▲천안 한혜원, 강진영, 이요성, 김나현 ▲공주 신수현 ▲보령 박푸름, 임가연, 정나경, 김원희, 강승원, 조율 ▲아산 김수정, 김대현 ▲서산 장정윤, 박가은, 조민영 ▲논산계룡 박영찬, 이은정, 최아현, 양지혜 ▲당진 유재욱, 최민서, 김지연, 백소연, 윤기은 ▲금산 김수환, 김민석 ▲서천 조수정 ▲청양 전혜강, 한정현 ▲홍성 한하정, 김수연, 최지혜, 장진성 ▲천안 이홍준 ▲안전수련원 김유선 ▲유아교육원 송은하 ▲이순신고 송진형 ▲아산충무고 허다원 ▲공주 권현호, 김민주 ▲보령 조성진 ▲아산 윤지순, 백미남, 최종숙 ▲논산계룡 김성민 ▲당진 장진영, 이소림, 김현분 ▲홍성 박라미 ▲예산 이가영, 이해숙 ▲태안 기윤순 ▲해양수련원 김정윤 ▲과학교육원 김영찬 ▲공주생명과학고 남덕우 ▲아산충무고 임준영 ▲천안 김승찬 ▲아산 조도현 ▲논산계룡 이형진 ▲당진 손찬민 ▲홍성 김인섭 ▲부여 권주창

◇9급 전보
▲충남다우리학교 신은수

◇9급 교명변경
▲충남관광보건고 이정희 ▲한국국제비즈니스고 김은양

◇9급 신규
▲홍성고 김유빈 ▲충남반도체마이스터고 송아리 ▲보령 심예원, 이난영 ▲서산 안혜민, 정수연, 최지훈 ▲당진 김다영, 김진환, 원예지, 임지연 ▲부여 정운학 ▲홍성 모상현 ▲예산 김지애, 이재학 ▲태안 김성경, 김솔희, 양승환 ▲충남체육고 진선하 ▲청양 김현주 ▲

gyun507@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동