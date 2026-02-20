경기남부보훈지청, 'SNS 서포터즈' 모집…3월 16일까지

[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 경기남부보훈지청이 오는 3월 16일까지 보훈문화를 알리는 'SNS 서포터즈'를 모집한다고 20일 밝혔다.
이번 모집은 미래 세대가 보훈콘텐츠를 직접 제작하면서 나라사랑하는 마음을 키우고 보훈문화를 확산하기 위해 마련됐다.
선발된 SNS 서포터즈는 4월부터 11월까지 8개월간 경기남부보훈지청 공식 인스타그램, 페이스북, 유튜브를 통해 보훈행사 및 봉사활동 참여·현장 취재, 현충시설 알리기, 보훈 콘텐츠 제작 및 개인 SNS 업로드, 서포터즈 활동 홍보 등 다양한 활동을 수행하게 된다.
참여 대상은 고등학생 및 대학생이며, 신청은 경기남부보훈지청 인스타그램이나 페이스북에 게시된 네이버폼 입력양식을 작성해 제출하면 된다.
SNS 서포터즈에게는 4월 초 지청장 명의 위촉장이 수여되며, 보훈 콘텐츠 게시 확정 시 소정의 인센티브도 제공된다. 연말에는 우수 활동자를 선정해 포상할 계획이다.
이향숙 경기남부보훈지청장은 "보훈은 미래세대가 이어갈 때 진정한 의미가 있다"며 "미래 세대가 직접 참여하고 공감하여 만들어가는 콘텐츠가 보훈문화를 더욱 확산시키는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.
