창원시, 19-39세 미취업 청년 면접수당 지원 확대

모바일로 연 2회 5만원 지급
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 미취업 청년의 구직 부담을 덜고 취업활동을 독려하기 위해 '청년 면접수당 지원사업'을 추진한다고 19일 밝혔다.
이번 사업은 창원시에 주민등록을 둔 19세 이상 39세 이하 미취업 청년이 공개 채용 면접에 응시한 경우 지원받을 수 있다. 고용24, 창원시 일자리센터, 지역 언론 등의 채용공고를 통해 면접을 본 경우가 대상이다.
시는 올해부터 의무복무를 마친 제대군인의 복무기간을 최대 3년까지 연령 기준에 반영해 지원 대상을 넓혔다. 청년층의 다양한 구직 경로를 포용하기 위한 조치다.
신청은 오는 2월 23일부터 예산 소진 시까지 창원청년정보플랫폼에서 온라인으로 가능하다. 대상자로 선정되면 연간 최대 2회, 회당 5만 원의 면접수당을 모바일 '누비전'으로 지급받는다.
정성림 청년정책담당관은 "면접수당 지원이 청년들의 경제적 부담을 완화하고, 보다 적극적인 취업활동으로 이어지길 기대한다"며 "앞으로도 안정적인 구직 환경을 마련하기 위한 지원정책을 확대하겠다"고 말했다.
