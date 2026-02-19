조용식, '황등폐석산 미디어아트 문화거점 육성' 비전 발표

산업유산 문화콘텐츠 전환 구상 제시

체류형 관광 확대·지속가능 생태계 조성 계획

[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 조용식 익산시장 출마예정자가 황등폐석산을 세계적 미디어아트 산업 거점으로 조성하겠다는 구상을 내놓으며 문화도시 전략을 공식화했다.

조 예비후보는 19일 "황등폐석산은 산업화의 기억을 간직한 공간이지만, 익산의 미래 100년을 준비할 문화산업 전진기지로 탈바꿈할 수 있는 상징적 장소"라며 "산업유산을 문화콘텐츠로 전환해 익산을 대한민국 대표 문화도시로 육성하겠다"고 밝혔다.

조용식 익산시창 출마예정자가 김민석 총리와 황등폐석산 현지에서 세계적 미디어아트 산업 거점 개발 구상을 논의하고 있다.[사진=전정준]2026.02.19 gojongwin@newspim.com

그는 최근 황등 폐석산을 찾은 김민석 국무총리가 해당 공간의 상징성과 확장 가능성을 높이 평가하며, 정부와 협의를 통해 세계적 수준의 미디어아트 공연·콘텐츠 산업으로 발전시킬 가치가 충분하다는 의견을 제시한 점도 강조했다.

조 예비후보는 "이는 단순한 아이디어가 아니라 익산이 글로벌 문화도시로 도약할 수 있는 현실적 정책 대안"이라며 "핵심 문화정책 공약으로 구체화하겠다"고 말했다.

구체적으로는 폐석산의 독특한 지형과 산업유산을 보존·활용해 대규모 미디어파사드와 야외 미디어아트 공연장, 융복합 전시공간을 조성하고, '황등 폐석산 미디어아트 특화 문화지구'를 구축하겠다는 구상이다.

또 정부 부처와 전라북도, 국내외 미디어아트 전문기관과 협력해 일회성 행사가 아닌 지속 가능한 문화산업 생태계를 마련하겠다고 밝혔다.

미디어아트 창작 스튜디오와 레지던시 프로그램, 콘텐츠 제작 지원 체계를 통해 익산을 '찾아오는 도시'를 넘어 '머무는 도시, 일하는 문화도시'로 발전시키겠다는 계획이다.

미디어아트 공연과 야간관광 콘텐츠를 연계한 체류형 관광을 확대하고, 지역 소상공인과 시민이 체감할 수 있는 경제효과와 일자리 창출로 이어지도록 하겠다는 방침도 제시했다.

조 출마예정자는 "익산은 백제 역사와 산업유산, 미래 문화산업이 공존할 수 있는 최적의 도시"라며 "황등폐석산이 변화의 출발점이 될 것"이라고 강조했다.

이어 "30여 년간 경찰 공직 생활을 하며 현장을 중시해왔다"며 "말이 아닌 실행 가능한 정책으로 익산의 미래를 바꾸겠다"고 밝혔다.

또한 "황등 폐석산을 세계가 주목하는 미디어아트 문화산업 중심지로 육성해 익산을 대한민국 대표 문화도시로 도약시키겠다"며 시민들의 관심과 지지를 당부했다.

gojongwin@newspim.com