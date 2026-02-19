담양군 고향사랑기부금 누적 60억 원 돌파

[담양=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 담양군이 고향사랑기부금 누적 모금액 60억 원을 달성했다고 19일 밝혔다.
담양군은 고향사랑기부제 시행 첫해인 2023년 22억 4000만 원을 시작으로 2024년 23억 원, 2025년 14억 2000만 원을 모금했으며 올해 1월 기준 누적액이 60억 원을 넘어섰다.
특히 포털 검색광고와 시즌별 온라인 이벤트 등 디지털 홍보 전략이 실질적인 성과를 냈다는 평가다. 군은 기부자와의 소통을 강화하기 위해 올해도 홍보를 이어가며 오는 23일부터 내달 20일까지 네이버페이 포인트 5000원권 증정 이벤트를 연다.
담양군은 기금으로 폭우피해 복구, 노인 복지, 유기동물 입양 지원 등 지역 현안 사업을 추진해왔다. 올해는 소아청소년과 운영을 신규사업으로 도입해 지역 의료 공백 해소에 나선다.
또 어르신 병원동행, 지역아동센터 지원, 청소년 독서동아리 등 효용성 높은 기금사업을 확대하고 영어·문화유산 해설사 양성 등 청소년 대상 신규 프로그램도 추진한다.
기부자에게는 지역사랑상품권과 담양쌀, 한우, 떡갈비 등 170여 개 답례품이 제공된다. 고액 기부자에게는 죽녹원 한옥체험권, 주요 관광지 무료입장 혜택도 주어진다.
담양군 관계자는 "누적 60억 원 성과는 군민과 기부자의 관심 덕분"이라며 "기부금이 군민 복리 증진에 쓰이도록 투명하고 내실 있게 운영하겠다"고 말했다.
