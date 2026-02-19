함평군, 2027년 농림축산식품사업 신청안 확정…888억원 규모

[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 함평군이 지역 농업 경쟁력 강화와 농촌 경제 활성화를 위해 2027년도 농림축산식품사업 국비 확보에 나선다.
함평군은 군청 소회의실에서 '농업·농촌 및 식품산업 정책심의회'를 열고 2027년도 국가 예산 신청을 위한 주요 사업안을 심의·의결했다고 19일 밝혔다.
이번 심의회는 '농업·농촌 및 식품산업 기본법'에 따른 절차로 위원장인 이상익 함평군수를 비롯해 농업인 단체장과 식품산업 전문가 등 25명이 참석해 농정의 투명성과 공정성을 높이기 위해 사업 타당성과 적정성을 심도 있게 검토했다.
심의 결과 군은 ▲농촌개발 분야 10개 사업 313억 원 ▲식량원예 분야 17개 사업 344억 원 ▲유통 분야 4개 사업 111억 원 ▲축산 분야 2개 사업 104억 원 ▲임업 분야 3개 사업 16억 원 등 5개 분야 36개 사업, 총 888억 원 규모의 예산 신청안을 확정했다.
군은 이 신청안을 전남도를 거쳐 농림축산식품부에 제출하고 향후 정부 예산 편성 일정에 맞춰 적극적인 국비 확보 활동을 펼칠 계획이다.
함평군 관계자는 "기후 변화와 원자재 가격 상승 등으로 농업 여건이 어려운 상황에서 농업인에게 실질적인 도움이 되는 예산 확보가 무엇보다 중요하다"며 "심의회에서 제안된 현장의 목소리를 적극 반영해 2027년도 국비 확보에 총력을 다하겠다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com