올림픽 코스 난입한 대형견…선수들과 함께 결승선 통과 해프닝

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 크로스컨트리스키 경기 도중 대형견 한 마리가 코스에 난입해 선수들과 나란히 결승선을 통과하는 이색 장면이 연출됐다. 다행히 충돌이나 부상은 없었지만, 관중석은 예상치 못한 '네 발 선수'의 등장에 웃음과 환호로 들썩였다.
18일(한국시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 여자 팀 스프린트 프리 예선 도중 체코 울프하운드 품종의 대형견 한 마리가 코스에 난입했다.
이 개는 크로아티아의 테나 하지치와 그리스의 콘스탄디나 하랄람비두의 뒤를 따라 막판 스퍼트 구간을 질주했고, 두 선수와 함께 결승선을 통과했다.
다행히 사고는 없었다. 유력 선수들은 이미 레이스를 마친 뒤였고, 선수와 개 사이의 접촉도 발생하지 않았다. 개는 경기 관계자들에게 붙잡힌 뒤에도 얼굴을 핥는 등 친근한 모습을 보였다.
이 개의 이름은 '나즈굴'로, 두 살 된 반려견이다. 들개가 아닌 주인이 있는 개로 확인됐다. 주인은 미국 매체 NPR과 인터뷰에서 "아침에 우리가 경기장으로 떠나는 걸 보고 평소보다 많이 울어 데려왔다"며 "조금 고집이 있지만 사람을 좋아하는 착한 개"라고 설명했다.
선수들도 유쾌하게 반응했다. 하지치는 "메달 경쟁 상황은 아니어서 큰 문제는 없었지만, 결승전이었다면 위험했을 수도 있다"고 말했다. 하랄람비두는 "개가 공격적이지 않고 귀여웠다"며 "쓰다듬어주고 싶었지만 이미 사라지고 없었다"고 농담을 건넸다.
예기치 않은 해프닝 속에 나즈굴은 이날 경기의 또 다른 주인공이 됐다.
