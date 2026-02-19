경남도, 파리 K-프리미엄 소비재전 참가기업 모집

친환경 트렌드 K-뷰티 수요 증가
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 도내 소비재 수출 중소기업의 프랑스 시장 진출을 위해 8개사 참가기업을 모집한다고 19일 밝혔다.
도는 다음 달 6일까지 '2026 파리 K-프리미엄 소비재전' 참가 희망 기업을 받는다. 전시는 6월 18∼20일 프랑스 파리 엑스포 포르트 드 베르사유 5관에서 열리며 의료·건강, 미용·화장품, 가전·IT, 생활용품 등이 전시된다.
지난해 203개사 366개 부스가 운영됐으며 바이어 6400명, 참관객 2만9341명이 다녀갔다. 올해는 200개사 500개 부스를 계획했다.
모집 대상은 화장품·생활용품 등 소비재 분야 도내 중소기업이다. 선정 기업에는 1인 편도항공료와 통역비 50%, 부스임차비 등을 지원한다.
신청은 경남도 해외마케팅 사업지원시스템(gyeongnam.go.kr/trade)에서 가능하다. 도는 시장성 평가와 수출실적, 수출 기반 준비 정도 등을 고려해 다음 달 중순 최종 선정한다.
프랑스에서는 K-뷰티와 한국식 스킨케어, 식품 등에 대한 선호도가 높아지고 있다. 친환경·천연 성분 트렌드와 맞물려 수요가 가속화될 전망이다.
김인수 경제통상국장은 "경남 우수 소비재 기업들이 파리에서 브랜드 가치를 높이고 수출 성과를 내도록 지원하겠다"고 말했다.
