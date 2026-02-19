민형배 "전남광주전력공사 설립"…신성장 경제지도 발표

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 민형배 의원(광주 광산을)은 19일 전남도당에서 기자회견을 열고 광주와 전남을 하나의 경제권으로 묶는 '전남·광주 신성장 경제지도'를 발표했다.
민 의원은 서부권에 '전남광주전력공사' 설립을, 중남권에는 'K푸드산업공사' 설립을 추진하는 등 권역별 특화 전략을 제시했다.
민 의원은 "전남과 광주를 대한민국 성장의 새로운 중심지로 육성하겠다는 선언"이라며 "전남광주특별시 구상을 통해 국가 균형성장의 새 공식을 만들겠다"고 밝혔다.
그는 지역별 전략으로 서부권은 해상풍력·에너지, 중남권은 우주·농생명, 동부권은 반도체·이차전지·수소, 광주권은 AI·미래 모빌리티 산업으로 특화하겠다고 설명했다.
특히 서부권에는 지역 단위 전력 공기업인 '전남광주전력공사'를 설립해 재생에너지 생산·운송·거래 체계를 구축하고, 시민에게 에너지 수익을 환원하는 구조를 마련하겠다고 밝혔다.
중남권에는 지역 농수산물과 푸드테크를 융합한 'K푸드산업공사', 동부권에는 국가 차원의 '신산업수도개발청'을 설치해 반도체와 바이오 산업을 총괄하는 컨트롤타워 역할을 수행할 계획이다.
민 의원은 또 300조 원 규모의 기업 투자 유치를 위한 6대 조건을 제시했다.
주요 내용은 ▲RE100 산업벨트 구축 ▲산업용 전력요금 차등제 도입 ▲기업 맞춤형 인재양성 체계 개편 ▲AI·친환경 도시 조성 ▲1시간 생활권 교통망 구축 ▲무안공항·광양항 글로벌 관문화 등이다.
민형배 의원은 "이재명 대통령의 국가 전략과 연계해 2차 공공기관 이전과 초광역 경제권 구축을 추진하겠다"며 "미래형 일자리가 넘치는 젊은 도시, 녹색 신산업 경제로 성장하는 전남광주특별시를 만들겠다"고 강조했다.
