군포시, 제5기 아동참여위원회 위원 공개 모집

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 아동의 참여권을 보장하고 아동의 의견을 시 정책에 반영하기 위해 '제5기 군포시 아동참여위원회' 위원을 공개모집 한다고 19일 밝혔다.
군포시 아동참여위원회는 지난 2020년 제1기 위원회 출범 이후 아동친화도시 조성을 위한 다양한 정책에 아동의 목소리를 반영하며 지속적으로 운영되고 있다.
시는 아동이 지역사회의 구성원을 넘어 정책의 주체로 참여할 수 있도록 위원회를 운영하고 있으며, 이번 모집을 통해 시정 전반에 대해 아동의 시각에서 의견을 제시할 위원을 새롭게 선발할 계획이다.
모집 대상은 군포시에 주민등록이 되어 있거나 군포시 관내 학교에 재학 중인 10세 이상 16세 이하 아동이며, 모집인원은 30명이다. 신청기간은 2월 23일부터 3월 13일까지다.
참여를 희망하는 아동은 군포시 홈페이지 공고문에서 신청서를 내려받아 작성한 후 아동청소년과에 방문하거나 이메일(ultrant38@korea.kr)로 제출하면 된다. 서류심사 점수가 높은 순으로 선발하되 권역별·성별·연령 등을 고려해 다양한 계층의 아동이 고르게 참여할 수 있도록 선정할 예정이다.
선정된 위원은 2026년 4월부터 2028년 4월까지 2년간 활동하며 아동정책 제안, 시 어린이날 행사 프로그램 기획 및 참여, 아동 권리 홍보, 성과보고회 개최 등 다양한 활동을 수행하게 된다. 참여 아동에게는 자원봉사 시간이 인정되며, 활동 우수자에게는 시장 표창이 수여된다.
하은호 군포시장은 "아동은 보호의 대상이 아니라 정책의 동반자"라며 "아이들의 작은 목소리도 시정에 반영될 수 있도록 참여 기회를 지속적으로 확대하고, 아동이 존중받는 도시를 만들어 가겠다"고 말했다.
군포시는 앞으로도 아동이 지역사회 의사결정 과정에 적극 참여할 수 있는 기반을 마련해 아동친화도시 조성에 힘쓸 계획이다.
1141world@newspim.com