[격투기] UFC가 2년 연속 시애틀서 대회, 아데산야와 파이퍼 미들급 결정

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=전 UFC 미들급(83.9kg) 챔피언이자 현 랭킹 6위인 이스라엘 아데산야(36·나이지리아/뉴질랜드)와 14위 조 파이퍼(29·미국)의 미들급 결전이 열린다.
UFC가 2년 연속으로 미국 워싱턴주 시애틀에서 대회를 개최한다. 메인 이벤트에서 아데산야와 파이퍼가 맞붙는다. 'UFC 파이트 나이트: 아데산야 vs 파이퍼'는 현지시간 3월 28일 시애틀 클라이밋 플레지(기후서약) 아레나에서 열린다. 메인카드는 한국시간 3월 29일 오전 10시부터, 언더카드는 7시부터 시작된다.
'UFC 파이트 나이트: 아데산야 vs 파이퍼' 티켓은 티켓마스터와 클라이밋플레지 아레나 홈페이지에서 판매한다. 티켓 구입은 인당 8장으로 제한된다.
아데산야(24승 5패)는 오랜 기다림 끝에 옥타곤에 돌아온다. 전 2회 미들급 챔피언이자 UFC 명예의 전당 헌액자인 아데산야는 앤더슨 실바, 알렉스 페레이라, 로버트 휘태커와 같은 유명 선수들을 상대로 전설적인 경기력을 선보이며 종합격투기(MMA) 아이콘이 됐다. 아데산야는 파이퍼를 이력서에 추가하면서 다시 승리의 길로 돌아오길 노리고 있다.
파이퍼(15승 3패)는 커리어 사상 최대의 승리를 노린다. 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)를 통해 UFC에 입성한 후 필라델피아 출신의 파이퍼는 켈빈 게스텔럼, 아부스 마고메도프, 마크-앙드레 바리올을 상대로 인상적인 승리를 거두며 랭킹에 진입했다. 그는 이제 아데산야를 꺾고, 확실하게 눈도장을 찍어 UFC 타이틀을 향한 여정을 이어가고자 한다.
플라이급(56.7kg) 전 챔피언이자 현 랭킹 4위인 알렉사 그라소(32·멕시코)와 5위 메이시 바버(27·미국)도 결전을 펼친다. 멕시코의 그라소(16승 1무 5패)는 화끈하게 2026 시즌을 시작하고자 한다. 첫 멕시코 여성 UFC 챔피언인 그라소는 발렌티나 셰브첸코전, 비비아니 아라우조전뿐 아니라 바버와의 1차전 승리를 통해 용기와 투지를 보여주며 팬들이 가장 사랑하는 파이터로 자리잡았다. 그라소는 바버를 다시 한번 압도적으로 꺾음으로써 또 한 번의 타이틀 도전 기회를 얻고자 한다.
바버(15승 2패)는 그라소 1차전 패배 이후 단 한 번도 지지 않았다. 마침내 복수를 위해 시애틀로 향한다. DWCS 출신 바버는 카리니 실바, 아만다 히바스, 전 타이틀 도전자 케이틀린 서미나라 등을 꺾고 7연승을 달리고 있다. 이제 그는 그라소에게 패배를 갚음으로써 주목을 얻고자 한다.
iaspire@newspim.com