정성호 법무장관 "단호한 단죄만이 전두환·윤석열 내란 사슬 끊어"

[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 정성호 법무부 장관은 19일 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 재판 1심 선고를 앞두고 "단호한 단죄"를 언급했다.
정 장관은 이날 오전 페이스북에 글을 올려 "단호한 단죄만이 우리 헌정사에서 또다른 전두환과 윤석열의 출현을 막고 내란의 사슬을 끊어낼 수 있다"고 밝혔다.
정 장관은 "오늘은 대한민국 사법부가 헌법과 법치주의의 이름으로 끝내 반성하지 않는 자를 벌하고, 다시는 헌정 유린의 역사를 되풀이하지 않겠다는 의지를 보여주는 날이어야 한다"고 적었다.
정 장관은 "역사의 무게에 걸맞은 준엄하고 합당한 판결을 기대한다"고 덧붙였다.
서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)는 이날 오후 3시 윤 전 대통령의 내란우두머리 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다.
이 사건을 수사·기소한 조은석 특별검사팀은 지난달 13일 결심 공판에서 "피고인은 계엄 선포 이후 국가와 사회에 엄청난 피해와 해악을 초래한 이 사건 내란 범행을 진지하게 반성하기는커녕 국민에게 단 한 번도 제대로 사과를 한 적이 없다"며 윤 전 대통령에게 사형을 구형했다.
