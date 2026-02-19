부산시, 동부산지원센터 사업용 자동차 등록 특화시설 확대 운영

대기 시간 감소·행정 만족도 상승
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 23일부터 차량등록사업소 동부산지원센터를 '사업용 자동차 등록 특화시설'로 확대 운영한다고 19일 밝혔다.
기장체육관 내 위치한 센터에서 사업용 차량 모든 등록 업무를 원스톱 처리한다. 동부산지원센터는 동부 지역 시민의 본소 방문 불편을 해소하고 신속 민원 처리를 위해 지난해 3월 21일 개소했다.
개소 후 자동차 등록 수요가 증가하고 인근 화물차 공영차고지·대형 매매단지가 활성화되면서 기존 자가용 이전·변경 업무를 넘어 사업용 자동차 신규·이전·변경·말소 및 번호판 교부 등 전 사무로 범위를 넓힌다.
이번 확대 운영으로 차량등록 대기 시간과 이동 부담을 줄이고, 사업용 자동차 종사자와 주민의 행정 만족도를 높인다. 동·서부 간 차량 행정서비스 격차 해소에도 기여할 전망이다.
박형준 시장은 "동부산지원센터는 시민 차량 민원 숙원을 해소한 실질적 행정 개선 사례"라며 "앞으로도 시민 중심 현장 행정을 확대하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com